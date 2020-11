Laboratorio si scrittura creativa: appuntamento online con Scarlinopolis

SCARLINO – Sabato 28 novembre alle 17 si parla di scrittura creativa con Scarlinopolis 2. Si rinnova l’appuntamento con la rassegna ideata dall’attore e drammaturgo Luca Salemmi: anche questo evento, che doveva tenersi in una struttura ricettiva di Scarlino, sarà in streaming e aperto a tutti.

A parlare di scrittura sarà la coach umanista Laura Leone. «La scrittura creativa – spiega l’esperta – è uno strumento utile a descrivere luoghi come non sono stati mai scritti prima. Lavoreremo sullo stereotipo linguistico, sull’individuare quelle parole che usiamo talvolta anche nel raccontare un luogo ma che niente hanno a che vedere col guardare veramente quel luogo. Una ricerca che costringerà, attraverso le parole, ad osservare in modo autentico, minuzioso e nuovo. Una ricerca che riporterà al senso di essere lì, tra quelle strade e i palazzi, negli angoli dei vicoli. Ciascuno vorrà ricreare il paese, con le proprie parole e insieme a quelle degli altri, portarlo ancora in scena e raccontarlo alla comunità e ancora a se stesso. Raccontarlo anche a quei palazzi e a quelle strade che sono vive quanto chi le abita».

Per ricevere il link e partecipare all’evento inviare una mail a luca.salemmi@gmail.it.