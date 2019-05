Laboratori, trekking e degustazioni nell’antica Vitozza

SORANO – Per sollecitare questa primavera che stenta ad arrivare, l’associazione Pro Loco San Quirico propone una due giorni a tema botanico in una location a dir poco unica: Vitozza.

Sabato 11 maggio sarà una giornata dedicata alle erbe spontanee che hanno una valenza ed un utilizzo come piante officinali.

Nel primo pomeriggio, a partire dalle 15, gli esperti del settore, tecnici di laboratorio dell’azienda locale Qualiterbe, offrono ai presenti le loro conoscenze botaniche, chimiche ed erboristiche sulla base delle specie spontanee presenti a Vitozza dimostrando come, a partire da piante o parti di esse, si possano ottenere principi attivi utili alla salute, al benessere e alla bellezza della persona.

Al termine della giornata didattica, al ritorno in paese, in Piazza della Repubblica aperitivo a base di erbe aromatiche “Erbe nel bicchiere”, prodotti tipici locali e musica live con il trio folk “Tre Pazzi Avanti”.

La giornata di domenica 12 Maggio si svolgerà in collaborazione con i Custodi delle Vie Cave, associazione culturale/sportiva locale che si dedica alla “cura, mantenimento, tracciatura delle antiche vie di comunicazione del territorio di Sorano e Pitigliano al fine di renderle fruibili al turismo ecologico”.

Il professor Federico Selvi dell’Università degli Studi di Firenze si metterà a disposizione dei partecipanti con lo scopo di “dare un nome” alle specie vegetali di Vitozza, con particolare riferimento alle specie rare da preservare e valorizzare.

Lo scopo è quello di sensibilizzare al rispetto della natura in quanto la conoscenza porta ad una maggiore consapevolezza e quindi rispetto di ciò che ci circonda. L’appuntamento è in Piazza Trieste al Bar Sport per le iscrizioni dalle 8:30 con partenza prevista per le ore 9:30.

Il percorso da affrontare (livello difficoltà: facile) prevede la discesa verso il fiume Lente e la risalita fino al punto di partenza, con pause più o meno frequenti per le spiegazioni del docente e la risposta ad eventuali curiosità. Si consiglia abbigliamento comodo/da trekking.

Si prevede un rientro alla foresteria di Vitozza per le ore 12:30 – 13 con pranzo a base di prodotti locali a cura della Pro Loco.

Il pomeriggio è dedicato ai più piccoli, ai quali verranno raccontati i segreti botanici della foresta di Vitozza con modalità didattiche, semplici e giocose … colorando con le piante a cura delle educatrici dell’Asilo Nido d’Infanzia di Pitigliano “Papaveri e papere”.

Il laboratorio proposto, gratuito, prevede, tra l’altro, processi di estrazione di sostanze colorate da alcuni vegetali con i quali i bambini potranno poi disegnare e colorare dando sfogo alla propria fantasia all’interno di un contesto naturale al quale, purtroppo, sono sempre meno abituati.