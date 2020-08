Laboratori per bambini, sport, musica, dibattiti: al via Festambiente. Ecco il programma del 19 agosto

RISPESCIA – Oggi inizia Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente, che si terrà in Località Enaoli, Rispescia (Grosseto) dal 19 al 23 agosto.

La XXXII edizione vedrà al primo posto la sicurezza e il rispetto dei disciplinari e delle norme anti-contagio. Garantito divertimento per grandi e piccini. Ecco il programma della giornata di oggi, mercoledì 19 agosto.

GIOCHI E LABORATORI

Città dei bambini – Laboratorio delle idee | Olea enaolea con Oleificio Zucchi

Come fa l’olio ad arrivare sulle nostre tavole? Insieme scopriremo la fase di produzione con giochi e attività!

ore 18.00 | età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Chioschetto dei sensi | “IoRiuso!”, con EcorNaturaSì

Utilizziamo i sacchetti per frutta e verdura riutilizzabili per creare nuovi oggetti! Che sia un fiore o un porta borraccia… date spazio alla fantasia!

ore 18.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Stand Comune di Castiglione della Pescaia | “Vivere nell’antica Vatluna. Vita da Orafo: nella bottega di Raku”, a cura di Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” Vetulonia e Comune di Castiglione della Pescaia

La ricca Vatluna fu città dei metalli e dell’oro! Scopriamo insieme le tecniche e i gioielli più belli provenienti dalle raffinate botteghe orafe etrusche e realizziamone uno tutto per noi!

ore 18.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Padiglione economia circolare | “Orto in cassetta e viaggio con Bia e l’isola dei tesori attraverso la realtà aumentata”, con Novamont

Laboratorio di manualità creativa e percorso attraverso la realtà aumentata.

ore 18.00 – 19.00 – 20.00 – 21.00 – 22.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Padiglione economia circolare | “Bia e il giro del micromondo in 12 giorni”, con Novamont

Un grande gioco da tavolo interattivo e il suolo sotto i nostri piedi attraverso la realtà aumentata.

ore 18.00 – 19.00 – 20.00 – 21.00 – 22.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Laboratorio delle idee | Acqua recuperata, acqua risparmiata con Acqua Alma

Creiamo insieme un bio-filtro per capirne il funzionamento e come esistano modi per “riciclare” l’acqua.

ore 19.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Chioschetto dei sensi | La casa dei lombrichi con Alce Nero

Un suolo ricco di sostanza organica è indispensabile per far crescere piante forti e rigogliose. Per garantire sempre una buona presenza di questo elemento, fondamentale è la presenza di microrganismi, in particolare i lombrichi. Ma cosa sono? È possibile allevarli?

ore 19.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Stand Comune di Castiglione della Pescaia | “Vivere nell’antica Vatluna. Vita da Pescatore: il Lago Prile, il mare e la pesca”, a cura di Museo Civico Archeologico “Isidoro Falchi” Vetulonia e Comune di Castiglione della Pescaia

L’antica Vatluna si affacciava su un vasto lago salato e sul mare aperto. Scopriamo insieme questo aspetto ormai perduto del nostro territorio e realizziamo gli ami da pesca che si usavano al tempo degli etruschi.

ore 18.50 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Laboratorio delle idee | “Orto a Porter”, con Rachelli

Il tuo orto portatile in 4 semplici mosse. Un piccolo contenitore, del terriccio ed un seme e…voilà ecco il nostro piccolo terreno di coltura! Questo piccolo orto potrà essere trasportato ovunque e si potrà travasare la piantina in giardino una volta cresciuta!

ore 21.00 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

Città dei bambini – Raccontaparchi | “Racconta Maremma”, con Federparchi

Quali sono le leggende più famose del Parco Regionale della Maremma? Venite a sentirle nella Città dei bambini!

ore 21.30 | Età 6-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

L’ANGOLO DEI PICCOLI

Esperienze con i 4 elementi: terra, acqua, fuoco e aria

ore 18.00 | Terra: facciamo il nostro amuleto con l’argilla!

Alla scoperta dei quattro elementi, ci soffermeremo sulla terra: la toccheremo, la annuseremo e la osserveremo. Grazie alla lettera della Fatina del bosco, avremo elementi in più per comprendere l’importanza della Natura e di ciò che la compone. Costruiremo dunque piccoli amuleti magici che ci daranno la possibilità di scoprire i nostri super poteri naturali!

Ore 19.00 | Fuoco e aria: quadri d’autore con carboncini ed un soffio di colore

Alla scoperta dei quattro elementi ci soffermeremo sul Fuoco e sull’Aria: ci racconteremo storie focose, parleremo di colori e sensazioni e poi ci improvviseremo artisti, dipingendo con l’aiuto del Fuoco (carboncini) e dell’Aria (cannucce e colori naturali).

Ore 20.00 | Acqua: magie bagnate.. Ovvero acquarelli fai da te

Alla scoperta dei quattro elementi ci soffermeremo sull’Acqua: la toccheremo e la annuseremo, poi con l’aiuto di carta velina colorata, creeremo i nostri acquarelli personali…E poi tutti all’opera!

Ore 21.15 | RaccontaStorie nel tipì: Il meraviglioso Cicciapelliccia di B. Alemagna

Ogni sera, per chi vorrà rimanere, ci daremo la buona notte alle 21,15 leggendo storie illuminati dalla luce del nostro tipì. Ci sentiremo una vera tribù anche se per pochi minuti! Insieme leggeremo il fantastico libro “Il meraviglioso Cicciapelliccia” di B. Alemagna

Ore 21.45 | RaccontaStorie nel tipì: Il meraviglioso Cicciapelliccia di B. Alemagna

Ogni sera, per chi vorrà rimanere, ci daremo la buona notte alle 21,15 leggendo storie illuminati dalla luce del nostro tipì. Ci sentiremo una vera tribù anche se per pochi minuti! Insieme leggeremo il fantastico libro “Il meraviglioso Cicciapelliccia” di B. Alemagna

________________________________________________________________________________

FESTAMBIENTE SPORT

CALCETTO

con la squadra Atletico MAREMMA

Prove di calcetto con gli esperti dell’Atletico Maremma!

ore 18.00 | Dimostrazione della squadra Atletico Maremma

Non è richiesta prenotazione

ore 18.40 – 19.45 | Giochiamo a Calcetto!

Massimo 6 ragazzi

______________________________________________________________________________

MINIGOLF

Dalla Tappa del Topo, il Vulcano e il Torpedo, un gioco da sperimentare con le sue sette buche.

Il campo da Minigolf è realizzato dal Consorzio Ecopneus con pneumatici riciclati.

ore 18.00 – 18.35- 19.10 – 19.45- 21.00 – 21.35 – 22.10

________________________________________________________________________________

PISCINA ACQUAVIVA UISP

con ass. Terramare ed ass. Tartasub Maremma

Tutti i giorni la piscina UISP ospiterà diverse associazioni, come Terramare e TartaSub Maremma, che effettueranno mini lezioni di nuoto, kayak, Stand Up Paddle e subacquea. Chi intenderà partecipare oltre alla prenotazione dovrà essere dotato di costume da bagno e di un asciugamano.

ore 18.00 – 18.45 – 19.30 | SUP, Kayak e acquaticità con ass. Terramare

2 partecipanti a turno

________________________________________________________________________________

ECOCAMPO BASKET

Attività ludico-sportive per bambini e genitori. Venite a giocare e sfidarvi con i nostri operatori di Legambiente! In palio ci sono tantissimi premi!

ore 18.15 | età minima 6 anni

Non è richiesta prenotazione

________________________________________________________________________________

MOUNTAIN BIKE

con l’ass. MaremmaME

Tutti i giorni l’Area MTB UISP assieme all’associazione MaremmaME allestirà un parco bici all’interno della Festa dove sarà possibile osservare da vicino e provare alcune Mountain Bike di ultima generazione sia in versione tradizionale muscolare che con pedalata assistita.

Sempre su prenotazione sarà possibile effettuare dei mini tour guidati all’interno della ZPM Poggio Rispescia e dei laboratori didattici di base relativi a conduzione sicura in Mountain bike.

ore 18.15 – 19.00 – 19.45 | età minima 12 anni

________________________________________________________________________________

BICICLETTA

con FIAB

La nuova fiaba della bicicletta della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) torna a FestAmbiente con laboratori di educazione all’uso della bicicletta ed un circuito didattico, che riproduce un ambiente urbano, dove i bambini potranno divertirsi pedalando in sicurezza.

ore 19.50 – 20.30 – 21.10

Massimo 5 ragazzi per turno

________________________________________________________________________________

SCIENZAMBIENTE

IMPARARE LE TECNICHE DEL GIOCO DEGLI SCACCHIa cura

della Asd Mattoallaprossima scacchi Grosseto

Un vero e proprio percorso che vi condurrà nel mondo degli scacchi, attraverso piccole pillole per avvicinarsi alla battaglia più affascinante e strategica che la fantasia può riprodurre su una scacchiera!

ore 18.00 – 19.00 – 20.00 | ScienzAmbiente Età minima 6 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

LA RICERCA SPAZIALE TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ: RICADUTE IN MEDICINA ED ECOLOGIA

a cura del Dip. di Scienze della Vita, Università di Siena

Vivere nello spazio ha prodotto importanti ricadute nelle comunicazioni, sicurezza, biomedicina, agricoltura e ambiente. La prof. Lucia Morbidelli illustrerà i problemi legati alla vita nello spazio e le ricadute sulla Terra, terminando con un gioco di riconoscimento di immagini

ore 18.00 – 18.50 – 19.40 | ScienzAmbiente Età minima 10 anni

Massimo 5 ragazzi

________________________________________________________________________________

AI TEMPI DI ROMA: COSTRUIAMO UN MOSAICO

a cura di Coopera

Gli archeologi di Coopera propongono un laboratorio didattico per bambini dai 5 ai 12 anni. L’antica tecnica musiva iniziata dai Sumeri, nel 3000 a.C. e proseguita dai greci e dai romani per abbellire le loro costruzioni con tessere colorate di argilla, vetro e pietra, rappresenta una delle tecniche artistiche più creative e suggestive e al tempo stesso più laboriose e lunghe. I bambini saranno aiutati a realizzare un piccolo mosaico su un supporto di legno.

ore 18.00 – 19.15 | Età 5-12 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

“SEMINIAMO” ARTE, NATURA E ARCHEOLOGIA

a cura di MAAM, MSNM e del Polo culturale Le Clarisse

I tre musei della città di Grosseto quest’anno propongono un laboratorio congiunto dal titolo “Seminiamo arte, natura e archeologia”. Partiremo scoprendo la funzione dei semi in natura, con il Museo di Storia Naturale, come utilizzarli per realizzare un mosaico giocando con il Museo Archeologico ed infine come riciclarli in maniera creativa nell’arte con il Polo Culturale Le Clarisse.

ore 18.00 – 19.15 | ScienzAmbiente | Età 7-11 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

ROBOCUP, ROBOT CALCIATORI E LA ROBOTICA DELLA DIDATTICA

a cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti

Laboratorio di robotica con Robocup, i robot calciatori, e bracci robotici. La squadra, già campione del mondo nel 2014 in Brasile, ha guadagnato il titolo di vice-campione d’Italia nel 2017 ai campionati italiani di robotica educativa per la categoria robot calciatori.

ore 18.00 – 19.00 – 20.00 | Attenzione al QR code! Ogni sera puoi vincere gadget

________________________________________________________________________________

ROBOTICA E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

a cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti

Robotica, automazione industriale con bracci robotici, trenini elettrici e stampante 3D.

Attenzione al QR code, ogni sera è possibile vincere un gadget!

ore 18.00 – 19.00 – 20.00 | Età minima 10 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

GIOCHIAMO CON IL DNA

a cura del Dip. di Biotecnologie Chimica e Farmacia, Università di Siena

Giochi ed esperimenti sul DNA attraverso l’estrazione dalla frutta e laboratorio sulla seconda vita dei rifiuti.

ore 18.00 | età 6-11 anni

ore 19.15 | età 12-14 anni

Massimo 6 ragazzi

________________________________________________________________________________

LABORATORIO DI INFORMATICA

a cura del Polo tecnologico Manetti-Porciatti

Potrete partecipare puntando il vostro telefono sul QRcode e scaricando il gioco ideato dagli studenti del Polo tecnologico Manetti-Porciatti di Grosseto. Presentarvi alla postazione e mostrare il punteggio effettuato. Ogni sera verranno premiati i due che avranno realizzato il punteggio più alto!

Attenzione al QR code, ogni sera è possibile vincere un gadget!

dalle ore 18.00 | Età minima 10 anni

________________________________________________________________________________

LABORATORIO H2O

a cura di Tartamare onlus

Esperimenti sulle proprietà dell’acqua.

ore 18.30 – 19.30 | Età minima 6 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

UN MARE DI LUCE E MUSICA PER SALVARE TARTARUGHE, DELFINI E…

in collaborazione con il dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, dell’Università di Siena

Come si fa ad evitare che delfini e tartarughe finiscano nelle reti dei pescatori? Come si fa a conoscere lo stato di salute di questi animali? Luci a led, dissuasori acustici, balestre e analisi chimiche, scopriamo insieme l’uso di questi strumenti per salvaguardare le specie a rischio.

ore 18.00 – 18.45 | età 6-9 anni

ore 19.30 – 20.15 | età 10-12 anni

Massimo 7 ragazzi

________________________________________________________________________________

CARNIVALE

Atmosfera vintage per un vero e proprio Luna Park ricostruito in scala ridotta con sei postazioni gioco a tema; ogni postazione è animata da un “banditore” in costume che invita i partecipanti a giocare e li coinvolge.

Postazioni:

“Spacca e scappa”: una pallina corre dentro un tubo, il giocatore deve riuscire a romperla all’uscita utilizzando un martello di gomma;

“Biz buz baz”: il giocatore deve affrontare un percorso metallico utilizzando un anello che, ogni volta che tocca il metallo, fa scattare una allarme luminoso e sonoro;

“Pappàpera”: il giocatore deve pescare delle papere galleggianti dentro alcuni recipienti utilizzando una canna da pesca;

“Quattro per quattro”: il giocatore deve centrare contemporaneamente quattro bicchieri fissati a una tavola lanciando quattro cucchiaini appoggiati alla stessa;

“Sbarattolo”: il giocatore deve lanciare delle palline e riuscire a far crollare una piramide di barattoli;

Ruota della fortuna: una vera e prorpia ruota della fortuna con vari premi e il famigerato “Perdi tutto”.

Tutte le sere dalle 18.30 alle 22.30

________________________________________________________________________________

DIBATTITI

RIPARARE PER RINASCERE: LA GIUSTIZIA AMBIENTALE E SOCIALE COME MOTORE DI UN NUOVO MONDO

Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente intervista Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente e Don Luigi Ciotti presidente Libera.

ore 19.30 | Spazio incontri

________________________________________________________________________________

PREMIO NAZIONALE AMBIENTE E LEGALITÀ 2020 – CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI MERITO A MAGISTRATI, FORZE DELL’ORDINE, GIORNALISTI E CITTADINI

Consegna degli attestati di merito a magistrati, Forze dell’ordine, giornalisti e cittadini con Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Enrico Fontana segreteria nazionale Legambiente, Filippo Solibello RaiRadio2.

ore 20.30 | Spazio incontri

________________________________________________________________________________

PIAZZA DELL’ECONOMIA CIVILE

INAUGURAZIONE DI FESTAMBIENTE 2020

alla presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili coordinatore nazionale Festambiente, Don Luigi Ciotti presidente Libera, Fabio Marsilio Prefetto di Grosseto, Domenico Ponziani Questore di Grosseto, Leonardo Marras consigliere Regione Toscana, Luca Agresti vicesindaco di Grosseto, Giampiero Sammuri presidente Federparchi, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma, Francesco Carri presidente comitato esecutivo Iccrea Banca, Valter Vincio presidente Banca TEMA, Giovanni Corbetta Direttore generale Ecopneus, Andrea Di Stefano responsabile progetti speciali Novamont. Coordina Filippo Solibello RaiRadio2.

ore 18.30 | Piazza Economia Civile

________________________________________________________________________________

LIBRI

PRESENTAZIONE DEI LIBRI “INSTAROCK 2” E “CALLIARI BANG BANG!”

a cura di Andrea Gozzi

Instarock è una raccolta di istantanee, legate assieme da un filo rosso che è il rock, in molte delle sue sfaccettature. Saggi su: Joe Cocker, Johnny Cash, A Perfect Circle, Fairport Convention, Jim Morrison, Area, Franck Zappa, Punk Italiano, Motörhead, il sound del Grunge, Blur, tribute e cover band, Subsonica.

Calliari bang! bang! è la storia personale di Marco Calliari e il racconto dei suoi primi trenta anni di carriera artistica atipica. Marco è un’icona degli italoquebecchesi e ambasciatore della cultura italo-canadese da più di trent’anni a questa parte.

________________________________________________________________________________

CLOROFILLA FILM FESTIVAL

MADRE NOSTRA | HEART WOOD

Madre nostra (52′) di Lorenzo Scaraggi (partecipa il regista) – Il documentario racconta l’incontro con uomini e luoghi che, grazie all’agricoltura sociale, hanno cercato e trovato la seconda possibilità che spesso la vita non offre a molti.

Heart Wood (60′) di Stefano Petroni – Un giovane attivista italiano visita antiche culture in America Latina per imparare a fermare la diffusione della distruzione agricola e, nel frattempo, la sua vita cambia per sempre. Il film è supportato da Slow Food, Helen Mirren e Taylor Hackford.

Ore 21.15

________________________________________________________________________________

LA MATTINA DI FESTAMBIENTE

VISITA GUIDATA PRESSO L’ANTICA CITTÀ DI COSA NEL COMUNE DI ORBETELLO

a cura della Cooperativa Archeologica Coopera

L’antica colonia di Cosa testimonia coi suoi resti monumentali e panoramici la vittoria di Roma sull’Etruria. Una passeggiata tra storia e natura, all’ombra di olivi, per scoprire la romanizzazione di questa piccola ma importante città.

Ore 10.30 ritrovo degli iscritti presso il sito archeologico di Cosa in via delle Ginestre ad Ansedonia.

Note logistiche: almeno 1 litro di acqua, cappello, scarpe da ginnastica.

________________________________________________________________________________

MUSICA E SPETTACOLI

“…E QUALCOSA RIMANE”, OMAGGIO A FRANCESCO DE GREGORI

“…e qualcosa rimane”, omaggio a Francesco De Gregori – è un concerto dedicato alle immortali canzoni del noto cantautore. In oltre quaranta anni di carriera De Gregori ci ha regalato decine di musiche meravigliose, da “Alice” a “Rimmel”, da “La donna cannone” a “Generale”.

Filippo “Rootman” Fratangeli (voce), Paolo Mari (chitarra acustica, armonica e cori) e Alessio Dell’Esto (basso) hanno deciso di rendergli omaggio proponendo i suoi più grandi successi.

________________________________________________________________________________