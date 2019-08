Laboratori per bambini in compagnia di Tartamare a Marina di Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Continua la collaborazione fra il comune di Grosseto e Tartamare per i laboratori di educazione ambientale sulla spiaggia. Dopo i primi due laboratori dei giorni scorsi, sono previsti altri due incontri a Marina di Grosseto: il 5 agosto al Bagno Raffaello e il 6 agosto al Bagno Grifomare.

“Vuoi metterti alla prova e dimostrare ai tuoi amici che sei una Tartaruga ninja del riciclo dei rifiuti? Vuoi saperne di più sulle tartarughe marine e su come si proteggono i nidi? Ti piacerebbe imparare a fare i nodi come un vero marinaio? E che ne dici di ascoltare dalla voce di Fabrizio Capraro della Capitaneria di porto quali sono le regole della sicurezza in mare per le persone e per la fauna marina?”

Appuntamento il 5 e 6 agosto dalle 10 alle 12. Il laboratorio è gratuito.