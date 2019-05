Laboratori per bambini all’Aurelia Antica per la Festa della mamma

GROSSETO – In occasione della Festa della mamma, sabato 11 gennaio, il centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto dà appuntamento a tutti i bambini in galleria a partire dalle ore 16.30 con “Di mamma ce n’è una…”. Grazie alla collaborazione con gli operatori della cooperativa Le Orme, infatti, sarà allestito nella piazzetta centrale della galleria un laboratorio aperto ai più piccoli: con l’aiuto degli operatori, accompagnati dai genitori oppure da soli, i bambini potranno realizzare un regalo davvero speciale per le mamme, da consegnare il giorno dopo, domenica 12 maggio, Festa della mamma.

La partecipazione al laboratorio, che proseguirà per tutto il pomeriggio, è aperta a tutti e gratuita. E allora, libero spazio alla fantasia per dar vita al proprio regalo preferito: un disegno, un piccolo manufatto di carta o di stoffa, un qualsiasi coloratissimo oggetto fatto a mano. Creatività e amore, perché “Di mamma ce n’è una”.

Appuntamento dunque sabato 11 maggio a partire dalle ore 16.30 nella galleria del centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto.