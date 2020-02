Laboratori e presentazioni: gli eventi del weekend alla libreria Qb

GROSSETO – Un sabato ricco di appuntamenti, domani 29 febbraio, alla libreria QB Viaggi di carta di piazza Pacciardi 1 (ingresso da via Colombo) a Grosseto.

Si parte alle 16.30 con il laboratorio “Dalla carta alla creta” a cura di Mivà. Come sempre Michele e Valeria partiranno dalla lettura di un libro per portare i bambini alla realizzazione di piccole sculture ispirate al testo letto. Il laboratorio è previsto anche per domenica 1° marzo sempre dalle 16.30 (per prenotazioni: Michele: 333-7960980).

E sempre domani, ma alle 18.30 Alessandro Agostinelli racconta “Da Vinci in tre ruote” edito da Exorma, insieme a Simone Ferretti. Alessandro Agostinelli parte con uno scooter Piaggio e con un camper al seguito. Percorre migliaia di chilometri da Vinci ad Amboise, in Francia, cioè dalla città dove Leonardo è nato fino alla città dove è morto, per raccontare i luoghi e alcuni aspetti controversi della sua biografia.

Dieci luoghi per sapere della nascita di un figlio illegittimo, per conoscere un genio che diventa “superman”; un pittore con la testa tra le nuvole; il progettista idraulico che voleva deviare il corso dell’Arno; le copiature dagli altri architetti; le invenzioni non sue.

Tra una tappa e l’altra il nostro autore dialoga con personaggi noti che conoscono assai bene il gigante del Rinascimento: il poeta Tomaso Kemeny, gli storici Franco Cardini e Pascal Brioist, gli storici dell’arte Cristina Acidini e Pietro Marani, lo scrittore Bernard Vanel, l’architetto parigino Arthur Biasse e molti altri.

Il viaggio nella Toscana e nella Francia di Leonardo si trasforma presto in una lunga cavalcata sul senso della storia, della fama e della fortuna.

Alessandro Agostinelli è scrittore, poeta e storico delle arti visive. Ha pubblicato vari libri, tra cui i romanzi “La vita secca”, “Benedetti da Parker”, i saggi “Una filosofia del cinema americano”, “La Società del Giovanimento”, “David Lynch e il Grande Fratello”, il diario di viaggio “Honolulu Baby”, le poesie in Spagna “En el rojo de Occidente”. Dal 2000 cura la collana Poesia di Edizioni ETS. Fondatore e direttore del Festival del Viaggio. Ha lavorato a Radio24 IlSole24Ore, Rai Radio Tre, L’Espresso, Lonely Planet. Ha diretto vari documentari e alcuni spettacoli teatrali.

E domenica 1° marzo grande apertura del bar caffetteria Quando Basta, che divide gli spazi con libreria e laboratorio, con la nuova gestione dalle ore 17.