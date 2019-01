Laboratori e aperitivo “inglese” alla Casa del quartiere

GROSSETO – Tre appuntamenti in programma domani, mercoledì 30 gennaio alla Casa del Quartiere in piazza Pacciardi, 1 a Grosseto (ex piazza della Palma). Alle 17, come di consueto, i laboratori di ceramica per adulti condotti da MiVà (per informazioni contattare il numero 333.7960980). A seguire alle 19 Mivà cede il testimone al corso di intreccio giunchi per la realizzazione di panieri maremmani condotto da Lorenzo Lucentini (per informazioni e iscrizioni: 346.4170954).

Per chi non è portato con la manualità ma ha voglia di trascorrere un po’ di tempo a parlare inglese in modo informale, torna alle 18.30 sempre alla Casa del Quartiere, nei locali del White Cafè, “L’aperitivo parla inglese” organizzato da Richard Harris: un modo conviviale per tenersi in allenamento con le lingue e conoscere persone che hanno la passione per la cultura “british”.