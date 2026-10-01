FOLLONICA – Anche quest’anno il Museo Magma organizza i consueti laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni, che verranno svolti nel periodo autunnale, pensati per avvicinare i più giovani alla storia, alla cultura e al patrimonio del territorio attraverso esperienze creative, coinvolgenti e partecipative.

Le attività sono progettate per stimolare curiosità e immaginazione, favorendo l’apprendimento attraverso il gioco, la sperimentazione e la scoperta. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso che intreccia osservazione, racconto e attività manuali, con l’obiettivo di rendere la visita e la conoscenza del museo un’esperienza piacevole e significativa.

I laboratori, differenziati in base alle fasce d’età, offrono ai bambini l’opportunità di confrontarsi con i temi e le collezioni del Magma attraverso modalità accessibili e adatte alla loro età, promuovendo al contempo la socializzazione e la partecipazione attiva.

Un’occasione per conoscere il patrimonio culturale in modo originale e divertente, trasformando il museo in uno spazio di incontro, esplorazione e creatività dedicato alle nuove generazioni.

Di seguito gli appuntamenti:

– Domanica 11 ottobre: Il detective della ghisa – Magma ore 17:00. Caccia al tesoro bambini 6-10 anni e famiglie – € 4,00

– Venerdì 23 ottobre: La macchina delle storie – Biblioteca della Ghisa ore 17:00. Carte, personaggi e fantasia per inventare una storia e creare un piccolo libro illustrato. 7-12 anni – gratuito

– Sabato 31 ottobre: Halloween! – Magma ore 17:00. Visita misteriosa tra giochi, sorprese e premi, con un mostriciattolo-sticker da creare e personalizzare. 5-10 anni – € 4,00

– Mercoledì 11 novembre: Il rosone di San Leopoldo – Magma ore 17:00. Alla scoperta del rosone di San Leopoldo, trasformato in un mosaico con tappi riciclati. 6-10 anni – € 4,00

– Lunedì 23 novembre: Sfoglia l’autunno – Biblioteca della Ghisa ore 17:00. Lettura e colori d’autunno per creare un piccolo albero con l’impronta della propria mano. 5-10 anni – gratuito

– Lunedì 30 novembre: Calendario dell’Avvento – Biblioteca della Ghisa ore 17:00. Letture a tema e creatività per scoprire il Calendario dell’Avvento e realizzarne uno personalizzato. 6-11 anni –gratuito

Per informazioni e prenotazioni:

Magma:

tel: 0566 59027 – Whatsapp: 338 5376002

dal martedì alla domenica 15:30 – 19:00

[email protected]

Biblioteca della Ghisa:

0566 59246

dal lunedì al venerdì (tranne il mercoledì) 14:00 – 19:00

sabato 9:15 – 12:45

[email protected]