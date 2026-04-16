CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un pomeriggio dedicato all’informazione, alla consapevolezza e all’inclusione, utilizzando il linguaggio del corpo e dell’incontro per parlare di una patologia ancora troppo poco conosciuta.

Domenica 26 aprile alle ore 18, al Parco giochi di Piazza del Mercato, si terrà l’evento “L’abbraccio che sostiene”, promosso dall’associazione La voce di una è la voce di tutte Odv con il supporto del Comune e di diverse realtà del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sull’endometriosi, una patologia cronica e invalidante che in Italia colpisce circa tre milioni di persone e per la quale, ad oggi, non esiste una cura. Una malattia che presenta ancora un ritardo diagnostico medio superiore ai sette anni e che rappresenta una delle principali cause di infertilità femminile.

L’associazione, fondata a Vercelli nel 2021, è attiva su tutto il territorio nazionale con una rete di circa cento tutor volontarie impegnate nel supporto e nell’ascolto delle persone affette dalla patologia. Tra i progetti principali figura il “Telefono Giallo”, un numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì, che offre sostegno emotivo e orientamento verso specialisti e centri dedicati.

L’evento castiglionese vedrà alternarsi momenti di spettacolo e interventi istituzionali e tecnici. In programma le esibizioni della Scuola Odissea 2001, dell’associazione Skeep e della Real Dance Academy di Grosseto, mentre tra gli interventi sono previsti quelli del sindaco Elena Nappi, della consigliera alle Pari Opportunità Jessica Biancalani, della presidente della Commissione Pari Opportunità Erika Franceschetti, della fisioterapista Giulia Guidarelli, del presidente del Leo Club Iannitelli Giulio Mazzei e di Alessia Tommasi, tutor dell’associazione promotrice.

Momento centrale dell’iniziativa sarà la presentazione del progetto “Sediamoci sul giallo: Endopank®”, con l’inaugurazione di una panchina gialla – colore simbolo dell’endometriosi – dotata di una targhetta informativa. Attraverso un video e materiali divulgativi, i cittadini potranno conoscere i principali sintomi e i segnali da non sottovalutare, con un’attenzione particolare rivolta alle giovani generazioni.

L’obiettivo è chiaro: favorire una diagnosi precoce e aumentare la consapevolezza su una malattia che spesso resta invisibile, ma che può avere conseguenze pesanti sulla qualità della vita. Un evento che unisce informazione, arte e partecipazione per trasformare un semplice spazio pubblico in un luogo di conoscenza e condivisione.