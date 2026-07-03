SCARLINO – Domenica 5 luglio alle ore 21:15, presso la Rocca Pisana, andrà in scena il secondo spettacolo della rassegna “Letteratura & teatro al castello di Scarlino”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino con la direzione artistica di Giacomo Moscato. Sul palco, Cinzia Monari e Paolo Mari porteranno “La voglia, la pazzia…”, omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli.

L’evento sarà a ingresso gratuito, senza obbligo di prenotazione.

Lo spettacolo

“La voglia, la pazzia…” è uno spettacolo omaggio a due icone assolute della canzone italiana: Ornella Vanoni e Gino Paoli.

Attraverso un percorso musicale intenso ed elegante, Cinzia Monari e Paolo Mari reinterpretano brani senza tempo che hanno segnato intere generazioni, raccontando l’amore, il desiderio, la fragilità e l’ironia con profondità e leggerezza.

Le canzoni diventano dialogo, memoria condivisa, racconto emotivo: un intreccio di voce e chitarra che restituisce tutta la forza poetica e la modernità di un repertorio ancora attualissimo.

Il duo Monarimari

Il progetto nasce dall’esperienza del duo Monarimari, una collaborazione artistica ormai consolidata, attiva in diversi ambiti musicali che spaziano dalla lirica al folk, fino alla canzone d’autore.

In questo omaggio, il duo mette a frutto una lunga ricerca espressiva e musicale, offrendo una lettura personale e originale dei brani proposti, insieme ad aneddoti e racconti legati alla storia delle canzoni e dei due artisti.