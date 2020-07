La voce di Karima apre il calendario degli eventi estivi a Capalbio

CAPALBIO – Sarà la straordinaria voce di Karima ad aprire la stagione estiva di Capalbio, sabato 11 luglio, alle 21.30 sul sagrato della chiesa di Borgo Carige. Un concerto, realizzato grazie alla collaborazione dell’etichetta discografica Jando Music, che la vede sul palco con il suo Quartet e che è a ingresso gratuito. Presenta la serata l’attrice Giulia Fossà.

E non è un caso che sia la musica ad aprire questo calendario estivo, dal titolo “E-state a Capalbio 2020” organizzato, per la prima volta, da Fondazione Capalbio. Un progetto che mette insieme esperienze ormai radicate sul territorio con nuove proposte, tra cui la musica di qualità, per offrire a residenti e visitatori, un’offerta variegata e di alto livello.

Con un repertorio ricco, e accompagnata da Pietro Frassi (pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria), la cantante italo-algerina, vincitrice di prestigiosi premi, proporrà agli spettatori un viaggio musicale influenzato dalla sua prima passione: il jazz. Con l’eleganza che la contraddistingue Karima proporrà un concerto che comprende standard jazz, ma anche soul, oltre ad alcuni successi del grande Burt Bacharach fino alla canzone d’autore italiana che il pianista Piero Frassi ha arrangiato su misura per la sua splendida voce.

Karima. Nasce a Livorno e fin da bambina, sostenuta dal suo talento, si avvicina alla musica partecipando prima a Bravo Bravissimo e poi a Domenica In. Nell’ottobre del 2006 entra nel programma Amici di Maria De Filippi, classificandosi al terzo posto e vincendo il premio della critica, decretato all’unanimità da tutta la giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul del blues e perfino del gospel.

Nonostante la sua giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta. E’ l’unica cantante italiana a cui il “Maestro” ha scritto dei brani e con il quale ha registrato a Los Angeles il suo primo album dal titolo “Karima”.

Sempre nello anno viene scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione “La Principessa e il ranocchio”, ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend, ha partecipato a Tale e Quale Show e I migliori Anni su Rai 1. Con Umbria Jazz rappresenta l’Italia nei festival internazionali. Nel 2017 nel musical “The Bodyguard” è Rachel, la protagonista, ruolo interpretato nel film da Whitney Houston. Amata dai musicisti ha collaborato con Dado Moroni, Riccardo FIoravanti e con Stefano Bagnoli. Esplosiva la collaborazione con la più famosa street band italiana i Funk Off. Nei suoi concerti i brani da lei interpretati rinascono nella “versione Karima” unici e inimitabili.

I prossimi appuntamenti musicali con “E-state a Capalbio 2020”. La musica tornerà protagonista del cartellone estivo di Capalbio sabato 25 luglio con l’imperdibile concerto d’archi del Quartetto di Cremona, dedicato alla memoria del console Filippo Nicosia, capalbiese d’adozione, prematuramente scomparso, e con un doppio appuntamento il 26 luglio e il 16 agosto con il Cromatica Music Duo, formato dagli artisti Stefano Zandomeneghi e Chiara Vannini.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti e per partecipare è necessario rispettare il distanziamento sociale e utilizzare la mascherina.

La stagione estiva “E-state a Capalbio” è resa possibile anche grazie al contributo di Banca Tema.

Per maggiori informazioni sul palinsesto estivo è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio (www.comune.capalbio.gr.it), chiamando questi numeri 338 9315275 (per informazioni su FilmInsieme) o 329 0943246 (per informazioni sulle mostre) o inviando un’email a fondazionecapalbio@gmail.com.