“La vita lunga delle donne”: il cambiamento del mondo femminile nel libro di Marina Piazza

GROSSETO – La Libreria delle ragazze venerdì 27 settembre alle 18 presenta La vita lunga delle donne. Donatella Borghesi ne parla con l’autrice, Marina Piazza.

«Mi sembra ieri che andavo per il mondo e abbracciavo il mondo. E vai e vai e non ti fermi mai. E ora? Mi fermo in attesa di una decorosa invisibilità?». Comincia così l’ultimo libro di Marina Piazza. Proseguimento ideale di quel Le ragazze di cinquant’anni che vent’anni fa rappresentò il cambiamento del mondo femminile, è dedicato alle donne che hanno rivoluzionato i costumi e sono entrate in tutti i settori della società, e che oggi sono “anziane”. E sono tante: sette milioni hanno più di 65 anni, quattro milioni più di 75. Adesso hanno un’altra battaglia da fare, capire come vivere la vecchiaia.

«È come entrare in un territorio sconosciuto che non avevamo mai pensato abitabile. Da qui lo spaesamento, lo stupore. La paura di un tempo indefinito, senza confini. Prima in ogni fase della vita abbiamo avuto degli obiettivi che ci appartenevano, che sapevamo come contenere: il lavoro, l’amore, i figli. Adesso il tempo non è più nelle nostre mani. Ce ne accorgiamo quando per la prima volta qualcuno si alza per darci il posto in metrò: ma come, proprio a me? È lo sguardo dell’altro che ci fa capire di essere entrate nella vecchiaia, e ci coglie sempre di sorpresa».

L’autrice ci guida – mescolando la sua esperienza con quella delle donne con cui ha lavorato negli anni – in questa fase inquieta di passaggio, in bilico tra la felice padronanza di sé di un tempo e la paura attuale di cadere nell’impotenza. Ci invita ad ascoltare se stesse e il proprio corpo, a individuare il proprio punto di cambiamento. A non farsi condizionare dai tanti stereotipi, a puntare sull’ironia. E a ritrovare la bambina che siamo state. «Perché non dico che invecchiare è bellissimo, dico che può essere interessante».

Marina Piazza è una sociologa, esperta delle trasformazioni della soggettività femminile nel lavoro e nella famiglia, è stata presidente della Commissione nazionale Pari opportunità. Negli ultimi anni si è dedicata ai passaggi dell’età nella vita delle donne.