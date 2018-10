La vita dopo il terremoto e lo sport antifascista: due storie di resistenza, appuntamento al cinema Stella

GROSSETO – Due storie di umana resistenza, quelle raccontate domani, mercoledì 10 ottobre, al Cinema Stella di Grosseto. In sala saranno proiettati gli ultimi due documentari del concorso 2018 del Clorofilla film festival promosso da Legambiente.

Alle 17 si torna nelle zone colpite dagli ultimi terremoti, a partire da quello de L’Aquila con il documentario “Appennino” di Emiliano Dante. Un diario cinematografico che inizia dalla lenta ricostruzione de L’Aquila, la città del regista, e prosegue con il terremoto di Amatrice e Arquata del Tronto e la vita in albergo dopo i terremoti di Norcia e di Montereale-Campotosto. Un racconto intimo e ironico, lirico e geometrico, dove la questione di vivere in un’area sismica diviene lo strumento per riflettere sul senso stesso del fare cinema.

Alle 21.15 invece “Rosso vivo” pluripremiato documentario di Claudio Carbone.Nell’ ex cinodromo di Roma, occupato nel 2005, nasce la squadra All Reds Rugby Roma con una formazione femminile, maschile e da due anni con un progetto di giovanili, che promuove lo sport popolare come momento di aggregazione fondato sull’antifascismo, antirazzismo ed antisessismo.

A parlare del film e a rappresentare la squadra degli All Reds Rygby Roma ci sarà Nicolò Spaziante. Clorofilla è giunto quasi al termine dopo circa 40 serate in giro per l’Italia. Altre proiezioni sono previste nelle prossime settimane a Grosseto per i corti del concorso e per la sezione #Solounminuto ideata da Lorella Ronconi che premierà il prossimo 10 novembre il vincitore di questa sezione, mentre gli altri vincitori si conosceranno nelle serate finali in programma a Firenze, allo Spazio Alfieri, nei giorni 11, 12 e 13 novembre.

