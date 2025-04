CAPALBIO – La rassegna di promozione della lettura “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari”, promossa dalla Rete Grobac con la collaborazione della Fondazione archivio diaristico nazionale, fa tappa, venerdì 4 aprile a Saturnia (Manciano) e Capalbio. Protagoniste di questo nuovo appuntamento saranno le vite del partigiano Nello Bracalari e di Ilico Mascioli.

Alle 17, alla Biblioteca delle Muse di Saturnia del Polo culturale Pietro Aldi, in piazza Vittorio Veneto 19, Nadia Pagni, curatrice del volume, e Dianora Tinti, scrittrice presentano “Sulle note di Bella Ciao: Nello Bracalari, il racconto di una vita” (Edizioni Effigi), che ripercorre le esperienze di Bracalari, partigiano scomparso nel gennaio 2023, il suo impegno civile e politico, che si intreccia con tante vicende della Storia e della storia del territorio. “Non c’è dubbio che il punto di vista di Nello sugli avvenimenti della propria vita sia cambiato nel tempo: questo punto di vista racchiuso nel libro è l’ultimo ed ha il sapore di un commiato, inconscio o cosciente che sia”, dice la curatrice Pagni a proposito del libro.

Sempre alle 17 la biblioteca comunale “La Piccola” di Capalbio (in via Leopardi 3) accoglie Ilico Mascioli, autore, affiancato dalla scrittrice Costanza Ghezzi per la presentazione del libro, edito da Effigi, “Il bambino con la maglietta rossa”. Un volume che racconta gli anni dal dopoguerra al boom economico, in una Milano in piena rinascita. Ilico Mascioli, autore e protagonista, si muove nei luoghi simbolo della cultura post-bellica: la Federazione comunista, l’Accademia di Brera, il bar Jamaica, la latteria delle sorelle Pirovini, la Galleria delle Ore, il Piccolo Teatro. Ilico, Eddy per gli amici, è stato testimone di un fermento culturale e artistico di rara importanza e con il suo racconto ci restituisce il clima dell’epoca attraverso la sua vita e i suoi rapporti con figure che hanno fatto la storia dell’arte e della cultura.

Gli incontri sono a ingresso libero e gratuito. La rassegna “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari” prosegue venerdì 11 aprile con gli incontri nelle biblioteche di Castiglione della Pescaia, Grosseto e Roccastrada. Per informazioni sul calendario degli eventi: www.bibliotechedimaremma.it.