La via della seta: in città l’incontro sui percorsi nel tempo di merci, idee e fedi

GROSSETO – Un incontro speciale è in programma giovedì 8 novembre, alle 18, nella Sala Corsi dell’Unitre Grosseto in via Garibaldi 19. Studioso emerito appassionato della storia della civiltà dei popoli dell’Asia, Pietro Bocelli intratterrà corsisti e docenti dell’associazione su un argomento di indubbio interesse e grande suggestione: “La via della seta: percorsi nel tempo di merci, idee e fedi tra Oriente e Occidente”.

Il conferenziere, a lungo apprezzato docente Unitre, sarà introdotto da Giuseppina Scotti, presidente dell’associazione.