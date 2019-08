“La via della bellezza”: gli scatti di Umberto Verdoliva in mostra a ImagOrbetello

ORBETELLO – “Perché viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del mare le conchiglie e i sassolini più belli? È lo stesso processo mentale che metto in atto con la fotografia; raccogliere semplici attimi dal quotidiano per conservarli nel tempo con la speranza che qualcun altro veda con i tuoi occhi. Una lunga passeggiata incantato da volti, gesti, forme, luci che attraverso una fotocamera, mi piace trasformare in armonia, fascino, poesia. La via della bellezza è una questione di sguardi, è il potere degli occhi che tentano di vedere fuori il riflesso di ciò che è dentro per spiegarlo a sé stessi, forse la bellezza come celebrazione della vita dove un pensiero unico e costante sottrae attimi al divenire rendendoli inattaccabili e resistenti al tempo stesso che li ha generati”.

Con queste parole l’autore della terza mostra della settima edizione del festival fotografico ImagOrbetello, Umberto Verdoliva, presenta la propria esposizione: una raccolta di scatti che raccontano, in modo poetico, il bello del quotidiano che ci circonda. Verdoliva è uno dei più apprezzati e conosciuti fotografi italiani nel campo della “street photography” resa con immagini moderne e inaspettate.

Le foto saranno esposte dal 24 agosto al 8 settembre alle sale espositive di Palazzo di piazza del Popolo a Orbetello.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico tutti i giorni dalle 18 alle 23.

Per info e contatti: www.imagorbetello.com