FOLLONICA – Domenica 11 ottobre 2026, alle ore 17:00, il Life Cafè di Follonica ospiterà l’incontro di presentazione de “La truffa del futuro“, l’opera prima di Maciej Piotr Vella pubblicata da Innocenti Editore.

L’evento nasce come un’occasione di confronto aperto per esplorare i temi centrali del libro. Il testo affronta con ironia e spirito critico le promesse disattese della società contemporanea, interrogandosi sulle aspettative legate al mondo del lavoro, alla sicurezza economica e all’illusione di poter costruire una vita perfettamente stabile seguendo un percorso preimpostato.

Il fulcro del dialogo sarà un interrogativo diretto: il futuro che ci hanno promesso esiste davvero o è arrivato il momento di riscriverne le regole?

A guidare la discussione, in veste di moderatore, sarà Andrea Benini, già Sindaco di Follonica. Insieme a lui interverranno direttamente l’autore Maciej Piotr Vella e l’editore Stefano Innocenti.

L’appuntamento è fissato presso il Life Cafè, in Viale Italia 200 a Follonica (GR). L’ingresso è libero e aperto a tutti.