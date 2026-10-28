+++ AGGIORNAMENTO +++ L’evento è stato annullato

SCARLINO – Proseguono gli appuntamenti dal vivo per La truffa del futuro, l’opera prima di Maciej Piotr Vella pubblicata da Innocenti Editore. Domenica 1 novembre 2026, alle ore 17:00, il libro sarà presentato presso “Il Localino di Scarlino”, in Via Generale C. Citerni.

Dopo il primo incontro a Follonica, l’autore torna a confrontarsi con il pubblico sui temi centrali del suo esordio editoriale. Il libro è una riflessione lucida e cruda sulla nostra generazione: racconta di chi ha seguito tutte le regole del gioco, si è fatto in quattro per superare la precarietà e ha raggiunto una stabilità economica che doveva rappresentare un porto sicuro. L’interrogativo da cui parte la discussione è diretto: perché, una volta arrivati al traguardo, ci si ritrova con l’ansia e la tachicardia, chiedendosi per cosa si è corso fino a quel momento?

Il testo smantella l’illusione secondo cui sacrificare il presente sull’altare del domani ci avrebbe resi liberi e felici, esplorando la sensazione di essersi costruiti, di fatto, una prigione dorata.

A moderare l’incontro di domenica sarà Beatrice Ramazzotti. Dialogheranno con lei l’autore, Maciej Piotr Vella, e l’editore Stefano Innocenti. L’evento non vuole essere una classica presentazione formale, ma un vero e proprio confronto aperto e informale.

L’appuntamento è al Localino di Scarlino, domenica 1 novembre alle 17:00. L’ingresso è libero e aperto a tutti.