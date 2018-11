La terapia segreta degli alberi e l’energia nascosta nelle piante: ecco come raggiungere il benessere

GROSSETO – “La terapia segreta degli alberi: l’energia nascosta delle piante e dei boschi per il nostro benessere” è il tema dell’appuntamento in programma sabato 10 novembre alle 17 al Museo di storia naturale della Maremma. La struttura museale gestita da Fondazione Grosseto Cultura, in Strada Corsini 5 a Grosseto, ospiterà un pomeriggio dedicato al benessere attraverso alle piante, cui parteciperà l’esperto Marco Mencagli.

«Chi non ha mai sentito la necessità di rifugiarsi nel verde per ritrovare l’equilibrio dopo una fase di stress o un malumore? Il beneficio è concreto – fanno sapere dal Museo di storia naturale della Maremma – e ha radici profonde nella nostra storia evolutiva. È infatti noto da tempo l’impatto positivo del contatto con la natura sulla nostra salute: induce calma e serenità, regolarizza il battito cardiaco, modula la pressione arteriosa, diminuisce l’aggressività, stimola la memoria e le capacità cognitive, alza le difese immunitarie e la capacità di contrastare tumori e malattie».

Chi vuol saperne di più può partecipare all’appuntamento con Marco Mencagli, sabato 10 novembre a partire dalle 17. L’ingresso è libero. «L’argomento è affascinante – spiegano ancora dal museo – e fa riflettere su quanto dipendiamo ancora dall’ambiente naturale dove ci siamo evoluti e lontano dal quale la maggior parte di noi ha organizzato le proprie vite».