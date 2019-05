La sua missione d’infermiere con Emergency diventa un libro: la presentazione in città

GROSSETO – Tante iniziative per mercoledì 29 maggio alla libreria QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1) di Grosseto. Si inizia alle 15 con il laboratorio di ceramica per adulti curato da Mivà, Ma si parla anche di libri e di Emergency insieme all’Ordine Professioni Infermieristiche di Grosseto che presenta “Prometto che ritorno. Con Emergency in Africa e in Afghanistan” di Roberto Maccaroni (ed. Vydia). Introduce Nicola Draoli, Presidente Ordne Professioni Infermieristiche di Grosseto.

Roberto Maccaroni racconta la sua storia di infermiere in missione con Emergency in Paesi martoriati da condizioni di guerra e di estrema povertà. Pagine autentiche di un diario che, senza mai cedere al pietismo e alla facile tentazione dell’essere “buoni”, restituiscono tutta l’umanità di un impegno instancabile verso chi soffre, a qualsiasi latitudine si trovi. Dalla bruciante, contagiosa vitalità della Sierra Leone alla tragica quotidianità senza pace in Afghanistan, questo libro ci conduce attraverso realtà di dolore estreme e lontane – ma che non per questo meritano di essere ignorate – con lo slancio, l’altruismo, le paure, i dubbi e la disarmante sincerità di chi l’ha scritto.

La prefazione è di Rossella Miccio, Presidente di Emergency e una parte dei ricavi della vendita sarà devoluta all’associazione.

L’autore

Roberto Maccaroni, infermiere, ha partecipato con Emergency a missioni in Sierra Leone, Libia, Repubblica Centrafricana e Afghanistan e collabora con la ong per diffondere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani attraverso incontri nelle scuole e conferenze. Come volontario ARES ha prestato soccorso sanitario in interventi di emergenza in Pakistan e in occasione del terremoto de L’Aquila. È coautore del libro “Stagioni. Quattro storie (e mezza) per Emergency” edito da Tunuè.