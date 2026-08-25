FONTEBLANDA – Torna Style Odyssey – Street Art Jam, in programma dal 2 al 5 settembre 2026. Una quarta edizione che ha come teatro la pineta dell’Osa, adiacente il Bagno Tirseno, a Fonteblanda, nel Comune di Orbetello.

Per quattro giorni la pineta, a pochi passi dal mare, sarà il punto d’incontro tra Street Art e natura. Gli artisti realizzeranno le proprie opere dal vivo, permettendo al pubblico di seguire da vicino il processo creativo ed osservare i vari stili differenti.

Saranno presenti 13 artisti italiani e svizzeri:

gli italiani Zark (@zarkoner), Sowet (@wildsowet), Umido (@nelnomediumido), Kote (@kote.kino), Carsa (@mr_carsa), Mace (mace_htb), Paconer (@pac.oner) e Marco Sera (@marco__sera);

insieme agli svizzeri Ontwan (@ont.wan), Bome (@bomeuno), Stanco (@stanco92), Custom (@custom_graffitiartist) e Gaudio (@gaudio.one).

Si tratta di artisti di varie età, già noti o emergenti, tutti attivi nella scena di graffiti internazionale. Ognuno lavorerà su un pannello dai 6 ai 9 metri quadrati, con tema libero.

L’obiettivo di Style Odyssey è quello di promuovere la cultura dell’arte urbana sul territorio maremmano e creare un’occasione di incontro diretto tra artisti e pubblico, in un ambiente rilassante e accessibile a tutti.

La partecipazione è gratuita e durante le giornate del festival sarà possibile assistere liberamente alla realizzazione delle opere.

L’edizione 2026 si svolge con il patrocinio del Comune di Orbetello e con il supporto di TAG Colors (@tagcolors), azienda specializzata nella produzione di vernici spray per la Street Art, che fornirà i materiali utilizzati dagli artisti.