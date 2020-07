“La storia sul fuoco”: al Magma visite guidate e degustazioni per un viaggio attraverso il tempo

FOLLONICA – Il Magma, Museo delle arti in ghisa della Maremma, area ex Ilva a Follonica, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Zoe, propone venerdì 31 luglio un interessante iniziativa dal titolo “La storia sul fuoco”, un viaggio attraverso il tempo, seguendo la traccia delle evoluzioni tecnologiche e del rapporto dell’uomo con il fuoco e i minerali.

Un evento che rientra nel programma delle Notti dell’archeologia promosse dalla Regione Toscana a cui aderiscono realtà museali della rete Musei di Maremma come il Magma. Un museo nato per raccontare, anche con strumenti interattivi e multimediali, la storia tecnologica, artistica e umana dello stabilimento siderurgico di Follonica, dove veniva prodotta la ghisa, nel momento massimo della sua produzione.

Il programma prevede alle 18.30 una prova di archeologia sperimentale realizzata dagli archeologi dell’associazione Archeworld dal titolo “Uomo, fuoco e minerali tra Preistoria e Medioevo”. Saranno realizzati una serie di esperimenti per mostrare come dalla scintilla sia nata la consapevolezza di poter addomesticare il fuoco e come la comprensione esperienziale di questo processo ha condizionato lo sviluppo della società umana.

Alle ore 20 la filiera del Drago e Slow Food proporranno un laboratorio di educazione alimentare con degustazione. Contemporaneamente, dalle ore 20 alle 21.30, verrà proposta una visita guidata a tema, per piccoli gruppi, al Museo del Magma, per comprendere la portata della rivoluzione industriale nel Golfo di Follonica.

Obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi interni e durante lo svolgersi di tutta l’attività, dove dovrà comunque essere garantito il distanziamento interpersonale, secondo le normative anti Covid.

L’evento è gratuito e consigliato alle famiglie con prenotazione obbligatoria, tel. 056659027, mail: frontoffice@magmafollonica.it, sito web: www.magmafollonica.it