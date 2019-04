La storia di uno scrittore che lavora troppo: incontro in città con l’autore del libro “Il pantarèi”

GROSSETO – Incontro con Ezio Sinigaglia, che presenterà il suo ultimo romanzo “Il pantarèi”, domenica 14 aprile dalle 18.30 a Kansassìti in viale Porciatti 10 (Grosseto) con Simone Giusti, Alessandra Nesti e Roberta Lepri, letture di Giuseppe Girimonti Greco.

Daniele Stern, il personaggio protagonista del romanzo Il pantarèi, è un giovane collaboratore editoriale che, come il narratore della Vita agra di Luciano Bianciardi, lavora a cottimo per le redazioni delle case editrici di Milano. Sono passati alcuni anni – La vita agra è del 1962, mentre Il pantarèi è stato pubblicato nel 1985, – il boom economico è finito e l’Italia è un paese più omologato e, per certi versi, progredito, almeno dal punto di vista dei costumi sessuali.

Stern, che alla carriera di romanziere ha preferito quella di autore di contenuti per l’industria editoriale, accetta un incarico ben retribuito e urgente: deve scrivere una breve storia del romanzo del Novecento per una «Enciclopedia della Donna».

La storia narrata procede così su un doppio binario: le tappe fondamentali della letteratura modernista (Proust, Joyce, Musil, Kafka, Svevo…) si intrecciano con le vicende quotidiane del protagonista, che è ancora innamorato della moglie, che ormai vive con un altro uomo, e che è attratto dai ragazzi, coi quali ha rapporti intensi e fugaci.

Il risultato è un capolavoro di scrittura e di narrazione, che era passato inosservato negli anni Ottanta e che oggi, ripubblicato in una collana diretta da un giovane studioso fiorentino, Giovanni Turi, sta finalmente riscuotendo il meritato successo.

Enzo Sinigaglia, milanese, dopo aver lavorato per oltre trent’anni nell’editoria e nella pubblicità, si è rimesso a scrivere e a girare l’Italia per presentare questo suo romanzo giovanile. Non poteva mancare, in questa sua tournée, una visita a Grosseto-Kansas City, la città di Bianciardi, l’autore che in Italia ha anticipato quelle tendenze postmoderniste della letteratura che Sinigaglia ha poi intrepretato con grande maestria.

Il libro sarà presentato e discusso con l’autore, domenica 14 aprile dalle 18.30 a Kansassìti, in via Porciatti 10, da Roberta Lepri e da Simone Giusti del Collettivo Bianciardi 2022, coordinati e guidati da Alessandra Nesti, coordinatrice redazionale della rivista «La ricerca» di Loescher editore. Giuseppe Girimonti Greco leggerà alcuni brani tratti dal romanzo.