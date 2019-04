La storia di Randolfo Pacciardi in scena a Montecitorio

ROMA – Scenario d’eccezione per Il “Randolfo Pacciardi” dell’Associazione Culturale Polis 2001: lo spettacolo di teatro civile diretto dal maestro e regista Francesco Tarsi verrà presentato il 3 maggio, alle ore 11,00 a Montecitorio, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, a Roma.

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica alla prima del 29 marzo, la rappresentazione “Randolfo Pacciardi, esempio di audacia, libertà, fratellanza” porterà il suo messaggio direttamente in uno dei Palazzi simbolo della Storia Repubblicana: un messaggio di fierezza e dedizione nei confronti di un popolo e delle sue radici libertarie, democratiche ed egualitarie.

Visto il grande esito della serata di premiere, l’Associazione Polis 2001 organizza un “evento nell’evento”: una visita a Roma con la possibilità eccezionale di assistere allo spettacolo a Montecitorio. La partenza da Grosseto, con pullman, è prevista alle ore 7 di venerdì 3 maggio da…….. Alle 11:00 si potrà assistere alla rappresentazione nella Sala della Regina, alla quale è stato invitato anche il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Seguirà una visita guidata all’interno di Palazzo Montecitorio, sede peraltro di straordinarie opere artistiche. Il ritorno per Grosseto è previsto alle 15:30 da Roma, con arrivo verso le 18:00.

Ma chi era Randolfo Pacciardi?

Dall’entroterra popolare di una Maremma incontaminata e genuina un giovanissimo Pacciardi si arruolò da volontario nella Grande Guerra: anni dopo, nel 1947, sarebbe divenuto Vicepresidente del Consiglio dei Ministri sotto la presidenza di De Gasperi, dopo un crescendo di eventi biografici all’insegna dell’eroismo e dell’autorevolezza istituzionale.

L’evento teatrale mira a rievocare alcuni dei tratti più salienti della personalità del Pacciardi, presentandolo come un combattente e un pensatore estremamente attuale.

La rappresentazione è incentrata su vibranti letture sceniche di testi tratti da scritture dello stesso Pacciardi, e di autori immortali, quali Virgilio, Cicerone e Giuseppe Mazzini. Emozionante è il momento musicale, con un bel brano, intitolato “Randolfo”, scritto per l’occasione da Davide Braglia e interpretato dalla voce di Valentina Cannavacciuolo. Per condurre il pubblico a compenetrarsi con il Pacciardi uomo e al tempo stesso eroe in azione, non manca il dialogo recitato, con la scrittura drammaturgica della giornalista Maria Del Vecchio. La sceneggiatura dà vita all’incontro tra un giovane e antifascista Randolfo, impegnato al comando della leggendaria Brigata Garibaldi nel pieno della guerra civile di Spagna, e un’affascinante cronista, inviata al fronte e persa nei meandri del suo delicato lavoro di corrispondente. Il Pacciardi la aiuterà a ritrovare la strada, senza mai perdere di vista il suo stesso sguardo fiero e fiducioso nella lotta per una società priva di barriere e dittatori. Tra gli interpreti ci sono Graziano Alberti, Valentina Murru, gli attori Alessandro Di Murro e Arianna Ilari, con la partecipazione straordinaria di Giacomo Rosselli.

Per informazioni, costi e prenotazioni: asscultpolis2001@libero.it

Tel cell.: 347 2299737 Fb: estaterosellanaeventi