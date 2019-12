La storia di Pam e Jim nelle pagine di Alessandro Angeli: appuntamento a Qb

GROSSETO – Una storia d’amore, ma anche la storia di un grande musicista e poeta. E’ quella che racconta lo scrittore Alessandro Angeli nel libro “Pam e Jim. Una preghiera americana”, pubblicato con Ortica Editrice, di cui si parlerà venerdì 27 dicembre alle 18.30 alla libreria QB Viaggi di carta in piazza Pacciardi a Grosseto.

Ad introdurre l’autore sarà la giornalista Clelia Pettini, mentre la presentazione sarà alternata con alcune letture di poesie, a cura di Mirio Tozzini, tratta da “Tempesta elettrica” di Jim Morrison.

Jim Morrison era un poeta e viveva in simbiosi con la sua ispirazione. Le sue canzoni lo spingevano a indagare percezioni profonde, per questo nascono prima di tutto come testi scritti, flussi di energia trascendente fissati sulla pagina. Sarà Pamela Courson a insistere affinché Morrison riordini taccuini e carte per iniziare la sua produzione. Pam conosceva il lato più autentico di Jim e il poeta Morrison doveva proprio a lei buona parte della sua ispirazione. Questo incontro fu in grado di far deflagrare l’amore dei due amanti selvaggi, l’amore cosmico di Pam e Jim.

“La poesia –diceva Morrison – non dice niente, elenca solo delle possibilità. Apre tutte le porte. E voi potete passare per quella che preferite.”

Alessandro Angeli è insegnante di lettere. Tra i suoi libri: “Transmission, vita morte e visioni di Ian Curtis – Joy Division” (2014), “Nostra patria è il mondo intero, biografia in libertà di Antonio Gamberi, poeta del popolo, pastore, minatore, antifascista” (2016), “Io non sono la Coop, infelice epilogo di uno stagionale nel tritacarne della grande distribuzione” (2016), “Combattevamo i fascisti per mare e per terra. Vita e ballate di Woody Guthrie” (2018).