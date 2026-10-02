GROSSETO – Quattro secoli di storia, famiglie, agricoltura e allevamento raccontati attraverso documenti, vicende private e trasformazioni del territorio. È il contenuto del volume “Montepò – dei Sergardi-Biringucci. La famiglia, la tenuta, quattro secoli di agricoltura ed allevamento”, curato da Marcello Guazzerotti e pubblicato da Innocenti Editore, al centro della recensione firmata da Paolo Pisani.

Un volume di 477 pagine che, come racconta Pisani, a una prima impressione potrebbe sembrare uno dei tanti libri dedicati alla storia locale, ma che durante la lettura si rivela tutt’altro.

Una storia che conquista pagina dopo pagina

«Quando ho avuto in mano il consistente “parallelepipedo” cartaceo di 477 pagine – scrive Pisani – mi sono detto: “Eccoci qua di fronte ad uno degli ennesimi libri polpettone mezzi romanzati, che circolano da sempre nelle librerie”».

Un’impressione destinata però a cambiare rapidamente. «Non era però così – prosegue Pisani – e la lettura attenta e scrupolosa che questo lavoro ha richiesto, ci ha conquistato pagina su pagina».

Dalla storia di Montepò e del suo territorio emerge così un racconto che attraversa epoche e generazioni, intrecciando le vicende delle famiglie che hanno segnato la storia della tenuta con gli avvenimenti della comunità e del territorio.

Famiglie, territorio e trasformazioni

Nel volume, sottolinea Pisani, «si sono dipanate storie di famiglie e casati, vicende di privati e pubblici eventi, accaduti nel corso di epoche diverse».

La ricostruzione non si limita però alle vicende genealogiche. Il libro affronta anche gli aspetti sociali ed economici, oltre a quelli sanitari e politici, seguendo «i cambiamenti e le trasformazioni di generazioni e ceppi parentali».

Una storia nella quale, osserva il recensore, le vicende personali e familiari possono intrecciarsi con quelle della collettività. «Certe scelte private, a volte, hanno teso a condizionare un po’, anche pubbliche fattualità», scrive Pisani.

Dagli archivi emergono storie poco conosciute

Uno degli elementi che, secondo la recensione, rendono particolarmente interessante il volume è il lavoro sulle fonti. Le informazioni arrivano infatti dai documenti conservati nell’Archivio di Stato di Siena e negli archivi delle famiglie Sergardi e Biringucci, oltre che da altre fonti.

«Sono uscite fuori notizie e curiosità di non diffusa conoscenza», sottolinea Pisani, citando tra gli esempi anche una particolare vicenda legata alla storia di Grosseto.

Nel 1452, racconta infatti la recensione, dopo una cruenta pestilenza la popolazione della città si sarebbe ridotta «a poco più di 250 persone».

Un dettaglio che diventa così una delle tante tessere attraverso cui il libro ricostruisce non soltanto la storia di Montepò, ma anche quella del territorio circostante e delle comunità che lo hanno abitato.

La presentazione all’Archivio di Stato

Pisani sceglie infine di non anticipare ulteriori contenuti del volume, lasciando ai lettori il piacere della scoperta.

«Non vogliamo togliere ai futuri lettori, il piacere della scoperta, per cui non aggiungiamo altro», conclude il recensore, ricordando l’appuntamento con la presentazione del libro.

Il volume sarà presentato giovedì 8 ottobre alle 17, all’Archivio di Stato di Grosseto, alla presenza del curatore Marcello Guazzerotti e dell’editore Innocenti. A moderare l’incontro e a intervenire sarà anche lo stesso Paolo Pisani, autore della recensione.