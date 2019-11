La storia di Magellano nel libro di Gianluca Barbera: presentazione in biblioteca

MONTEMERANO – Sabato 23 novembre alle 17, alla Biblioteca comunale di Storia dell’arte di Montemerano (Manciano) presentazione del libro di Gianluca Barbera “Magellano”, vincitore del X Premio giornalistico-letterario “Carlo Marincovich” per la Cultura del Mare.

Dalla scheda editoriale del volume: «Anno 1519. Da Siviglia salpano cinque caracche sotto il comando di Ferdinando Magellano. Il viaggio durerà tre anni. Magellano dovrà affrontare ammutinamenti, tempeste, gelo, polare, malattie e scontri con feroci tribù, alla ricerca di un passaggio che attraverso il Sud America lo conduca a Oriente, verso le favolose Isole delle Spezie. Ma gli eventi prenderanno una piega imprevista. Magellano è il racconto della prima circumnavigazione del globo, narrato dalla voce di Juan Sebastian del Cano, tra i pochi a fare ritorno in patria […]. Un viaggio non solo fisico ma anche dell’anima, scritto in una lingua che sembra farsi più primitiva a mano a mano che la spedizione procede verso terre sempre più ignote e selvagge».

Il romanzo di Gianluca Barbera ha ottenuto diversi riconoscimenti e, in particolare, il primo premio per la narrativa alla decima edizione del Premio giornalistico-letterario per la Cultura del Mare intitolato a Carlo Marinkovich, noto giornalista sportivo ed esperto di vela e motori scomparso nel 2008.

Ne parla con l’autore Patrizia Melani Marincovich, ideatrice e prima organizzatrice del premio.