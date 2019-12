La storia di Faino Faini nella conferenza dell’associazione Rosa Parks

GROSSETO – Venerdì 13 dicembre alle 18 l’associazione Rosa Parks, centro culturale protestante di Grosseto, organizza la seconda conferenza del ciclo “Donne e uomini della riforma in Italia”. Il pastore Emanuele Casalinio, della Chiesa Battista di Livorno, presenterà la drammatica vicenda del fornaio di Faenza Fanino Fanini (1520-1550), una delle prime vittime dell’Inquisizione romana.

“Dopo Olimpia Morata, fine intellettuale ferrarese, il nostro ciclo prosegue presentando la figura di un fornaio di Faenza: Fanino Fanini, una delle prime vittime dell’Inquisizione romana. Parlando degli italiani che aderirono alla Riforma protestante di solito si tende a mettere in rilievo soprattutto alcuni grandi intellettuali che, malvisti e minacciati in patria, hanno saputo contribuire creativamente alla formazione dell’Europa moderna. Invece, fin dal Cinquecento, in Italia esisteva un movimento evangelico che aveva un carattere marcatamente popolare”.

