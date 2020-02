La storia di Bernardino Ochino nella conferenza dell’Associazione Rosa Parks

GROSSETO – Venerdì 28 febbraio si terrà la terza conferenza del ciclo “Donne e uomini della Riforma protestante in Italia” organizzata dall’Associazione Rosa Parks. L’appuntamento è per le 18.30 alla Chiesa evangelica battista di via Piave, 17.

Dopo le vicende della ferrarese Olimpia Morata, umanista di eccezionale livello, e del faentino Fanino Fanini, semplice fornaio ma appassionato lettore della Bibbia, l’attenzione si sposta in Toscana, e precisamente a Siena dove un celebre predicatore, il generale dei cappuccini Bernardino Ochino si converte all’Evangelo, decidendo poi di allontanarsi da un paese dove non è possibile predicare “sanza maschara” a motivo della mancanza di libertà religiosa.

Bernardino Tommasini nacque nel 1487 a Siena, nella contrada dell’Oca (da cui il soprannome di “Ochino”). Fu un famoso predicatore, e nel 1538 divenne Generale dell’Ordine dei Frati minori cappuccini. Avvicinatosi al pensiero della Riforma protestante, nel 1542 si rifugiò a Ginevra per sfuggire all’Inquisizione e per poter finalmente annunciare Cristo “senza maschara”. «La fede cristiana – scrisse nel 1543 ai suoi concittadini senesi – consiste in creder vivamente che siamo in tutto purgati da’ peccati per Christo et per lui riconciliati col Padre, iustificati, sanctificati, adoptati per figlioli di Dio per mera gratia et non per alchuna opera».

La conferenza sarà curata dalla storica senese Gabriella Rustici.