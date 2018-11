La storia della Democrazia Cristiana in un libro: l’autore lo presenta al centro studi

PORTO SANTO STEFANO – Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore” il Centro Studi Don Pietro Fanciulli propone la presentazione del libro di Maurizio Eufemi “Pagine democristiane – orgoglio di una grande storia – idee, uomini, vicende, testimonianze”, uscito nel gennaio di quest’anno.

Quindici anni di politica italiana saranno analizzati, dalla prospettiva della Democrazia Cristiana e delle sue evoluzioni presso la sede del Centro in via Scarabelli a Porto S.Stefano nell’incontro in programma per sabato 24 novembre alle ore 17.00. Il volume ripercorre infatti un pezzo di storia della Democrazia Cristiana, prima della sua dissoluzione, dando voce ai suoi protagonisti e alle loro idee. E non mancano giudizi severi su alcune scelte decisive. Si parte dall’entrata nello SME nel 1978, passando per l’Atto Unico Europeo del 1985, per arrivare a Maastricht nel 1992.

Interverrà lo stesso Maurizio Eufemi, economista, ex senatore della Repubblica e membro della Società Italiana di Economia Statistica e Demografia. Accanto a lui, Gerardo Bianco, docente universitario, ex deputato, parlamentare europeo e Ministro della Pubblica Istruzione. Moderatore sarà Hubert Corsi, ex deputato e sindaco di Monte Argentario dal 1985 al 1995.