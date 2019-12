La storia del maremmano Randolfo Pacciardi in scena al Teatro degli Industri

GROSSETO – L’associazione culturale Polis 2001, diretta da Francesco Tarsi, presenta, mercoledì 4 dicembre alle 21:15 al Teatro degli Industri di Grosseto, lo spettacolo “Randolfo Pacciardi, Eroe del 900 per l’Italia del 2000″, rappresentazione teatrale dedicata a un grossetano illustre che ha vissuto e contribuito a scrivere la storia stessa dell’Italia repubblicana e democratica.

Randolfo Pacciardi era di Giuncarico (Gavorrano), classe 1899, e dall’entroterra maremmano semplice e genuino, mosse i suoi passi diventando un giovanissimo cittadino del mondo. La sua biografia è costellata di episodi sospesi tra eroismo leggendario e autorevolezza istituzionale conquistata duramente e spesso contrastata, ma mai faziosa.

Da quando eluse la sorveglianza familiare per arruolarsi quindicenne nella Grande Guerra, a quando divenne vicepresidente del Consiglio dei ministri sotto la presidenza di Alcide De Gasperi nel 1947; dalla sua sfida aperta e senza riserve allo stesso Mussolini, a quando fu condannato a morte da Stalin (in quanto dissenziente rispetto alla linea dura dei partigiani in terra spagnola) e salvato in extremis dal comunista livornese Ilio Barontini, la sua vita fu un susseguirsi di vicende avventurose e drammatiche, ma sempre guidate dai principi della libertà di pensiero e dell’uguaglianza tra i popoli.

Lungi dal fare una ricostruzione puntuale o agiografica della sua storia, l’evento teatrale mira a rievocare alcuni dei tratti più salienti della personalità e dell’umanità del Pacciardi, presentandolo come un pensatore e al contempo un combattente estremamente attuale.

Per condurre il pubblico a compenetrarsi con Pacciardi uomo e al tempo stesso eroe in azione, non manca il dialogo recitato, con la scrittura drammaturgica della giornalista Maria Del Vecchio. La sceneggiatura dà vita all’incontro tra un giovane Randolfo, impegnato al comando della leggendaria Brigata Garibaldi nel pieno della guerra civile di Spagna, e un’affascinante cronista inviata al fronte e persa nei meandri del suo delicato lavoro di corrispondente. Pacciardi la aiuterà a ritrovare la strada, senza mai perdere di vista il suo stesso sguardo fiducioso nella lotta per una società priva di barriere e dittatori. Sarà inoltre messa in scena un’appassionata corrispondenza epistolare tra Randolfo e Carlo Rosselli, fine intellettuale e indimenticabile martire della lotta antifascista.

Il resto della rappresentazione è incastonata attorno a letture sceniche di testi tratti da scritture dello stesso Pacciardi, e di autori immortali, quali Cicerone e Giuseppe Mazzini, che si alterneranno alla proiezione di sequenze tratte dai film Casablanca e Tierra de España. Emozionante è il momento musicale, con un brano scritto per l’occasione da Davide Braglia e interpretato dalla voce di Serena Matù e dalla chitarra di Michele Colantuoni Erre.

Tra gli interpreti della serata ci saranno Graziano Alberti e gli attori Selena Bellussi, Stefano Bramini, Lorenzo Cossu, con la partecipazione straordinaria di Giacomo Rosselli. La riduzione e regia sono firmate da Francesco Tarsi, da un’idea di Paolo Pisani in collaborazione con Roberto Breschi. L’evento si fregia di aver ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati, e di fatto è stato rappresentato il 3 maggio scorso nella Sala della Regina di Montecitorio in Roma.

Per celebrare i duecento anni della fondazione del Teatro degli Industri, prima della rappresentazione l’attore Giacomo Rosselli reciterà il celebre monologo di Shakespeare Tutto il mondo è un palcoscenico.

La rappresentazione Randolfo Pacciardi, Eroe del ‘900 per l’Italia del 2000, ha il Patrocinio dei Comuni di Gavorrano e Grosseto e della Provincia di Grosseto.

Ingresso intero 15 euro; studenti 8 euro.

Per informazioni: asscultpolis2001@libero.it, tel cell.: 347 2299737, Facebook: estaterosellanaeventi e associazione culturale polis 2001