La storia del lavoro e delle imprese della città: al Magma la presentazione di “Memoria e presente”

FOLLONICA – Giovedì 14 febbraio alle ore 15, nella Sala Fantasmi del museo Magma, si svolgerà “Memoria e presente: Valorizzazione del patrimonio archivistico”, giornata conclusiva di presentazione dei lavori svolti nell’ambito del Progetto triennale (2016-2018), finanziato dalla Regione Toscana in accordo con la Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Toscana, che proprio alla rivalutazione del patrimonio documentale e degli archivi toscani, è stato indirizzato.

Lo scorso ottobre sono stati presentati, grazie alla collaborazione dell’Associazione Storia e città di Pistoia, i risultati delle ricerche relative alla prima linea di azione del progetto, inerente ai flussi migratori che hanno interessato il nostro territorio tra la fine dell’800 e il ‘900 e che hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale della nostra città.

Nella giornata del prossimo 14 febbraio saranno presentati gli interventi sui lavori svolti per le altre due linee progettuali, che hanno riguardato il censimento dell’archivio della Tenuta demaniale di Follonica, l’implementazione del Centro di documentazione “Ivan Tognarini” del museo MAGMA e la creazione di un nuovo sito web del museo.

Interverranno per i saluti il Sindaco Andrea Benini e l’Assessore alla cultura Barbara Catalani, a cui seguiranno i rappresentanti della Regione Toscana e della Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Toscana. I due Enti nel 2016 hanno individuato il Comune di Follonica come uno dei soggetti attuatori del progetto triennale, insieme ad altre importanti realtà toscane, finalizzato alla valorizzazione degli archivi del lavoro e di impresa. Le motivazioni che hanno condotto alla scelta di Follonica, che presso la Biblioteca della Ghisa, conserva, riordinati e inventariati, numerosi archivi storici di rilevanza nazionale, fanno riferimento nello specifico, ad “interventi finalizzati alla conoscenza e valorizzazione delle fonti relative alla storia di impresa, del lavoro e dell’artigianato toscano, in virtù dell’esperienza e delle competenze acquisite in materia di archeologia industriale e della storia d’impresa, come testimoniato dal museo Magma di Follonica”.

Dopo i saluti istituzionali, il primo intervento sarà svolto dell’archivista Benedetta Rivalta, che ha curato, grazie alla disponibilità del Comando dell’ex guardia Forestale di Follonica, il riordino e la schedatura dei documenti conservati nell’archivio dell’ex Ufficio di Amministrazione delle Foreste Demaniali di Follonica. L’inventario de “L’archivio della Tenuta demaniale di Follonica (1862-1960) con documenti fino al 1979″ è in corso di pubblicazione presso le Edizioni Cantagalli di Siena, inserito nella Collana di Documenti di storia, in cui sono già presenti gli inventari di altri archivi storici della Biblioteca della Ghisa di Follonica.

Seguiranno i contributi dei rappresentanti dell’Irta Leonardo dell’Università di Pisa con la professoressa Biagioli, dopo una presentazione dell’Istituto che rappresenta, illustrerà il lavoro svolto dall’Istituto di ricerca sull’implementazione e riorganizzazione del Centro di Documentazione del museo MAGMA, svolto nel triennio; a seguire, la dott.ssa Claudia Riani presenterà il nuovo sito web del museo, in cui, nel complesso di informazioni, è visibile proprio il fondo documentario conservato e consultabile, presso il Centro di Documentazione.