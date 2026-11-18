SCANSANO – Sabato 21 novembre, alle 16, nella Biblioteca comunale di Scansano, la presentazione del volume edito da Innocenti editore. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale insieme agli Archivi di Stato di Grosseto e Siena, alla Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello, al Polo culturale diocesano e a Innocenti editore.

La storia del Castello di Montepò è al centro del volume “Montepò dei Sergardi – Biringucci”, a cura di Marcello Guazzerotti ed edito da Innocenti editore, che sarà presentato sabato 21 novembre, alle 16, nella Biblioteca comunale “A Busatti”, in via Diaz 5 a Scansano.

Edificato nel XII secolo con funzioni prettamente difensive e militari, il castello fu proprietà dei signori di Montorgiali e successivamente della famiglia Simoni di Siena.

Durante il periodo in cui il Comune di Siena fu retto dal Monte dei Nove e da Pandolfo Petrucci, entrò a far parte del patrimonio comunale quella che allora era la comunità della Città del Cotone, castello vicino a Montepò, completamente abbandonato già nel Settecento e del quale oggi sono a fatica individuabili i ruderi.

Dalla comunità del Cotone, nella prima metà del Cinquecento, la tenuta fu ceduta a un’altra famiglia senese, quella dei Sergardi. Da allora Montepò divenne il centro dei vasti possedimenti maremmani che la famiglia incrementò per secoli, fino a raggiungere un’estensione territoriale di quasi 7.000 ettari nei soli comuni di Scansano e Campagnatico.

Il possesso dei Sergardi si protrasse ininterrottamente per oltre quattro secoli, fino alla Riforma fondiaria della metà del Novecento, che espropriò oltre 4.000 ettari.

Saranno presenti all’incontro la sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi, il curatore del volume, Marcello Guazzerotti, Eloisa Azzaro, direttrice dell’Archivio di Stato di Grosseto, Cinzia Cardinali, direttrice dell’Archivio di Stato di Siena e ad interim di Arezzo, Lorenzo Fusini, laureando in Architettura, storico e ricercatore, Ilaria Marcelli, funzionaria archivista dell’Archivio di Stato di Firenze, don Marcello Monari, direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello, e l’editore Stefano Innocenti.

“Conoscere la storia – dice la sindaca Maria Bice Ginesi – è molto importante anche per capire il presente. Il nostro territorio ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della provincia di Grosseto, così come la conosciamo oggi, e tanto è dovuto anche alle famiglie che, in quest’area, avevano possedimenti e proprietà. Per questo, siamo molto lieti di accogliere nella nostra Biblioteca comunale questo incontro, realizzato in collaborazione con gli Archivi di Stato di Grosseto e Siena, con la Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello, con il Polo culturale diocesano e con Innocenti editore e ringrazio Marcello Guazzerotti che, con il suo lavoro, ci fa conoscere ancora più approfonditamente la storia della nostra terra”.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è a ingresso libero.