MONTEROTONDO MARITTIMO – Venerdì 6 febbraio alle ore 21.15, il Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo ospita Paolo Rossi con lo spettacolo Stand Up Classic, nell’ambito della stagione teatrale curata dal Comune di Monterotondo Marittimo e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, in sinergia con Officine Papage.

Accompagnato alla chitarra da Emanuele Dell’Aquila, Paolo Rossi dà vita a un incontro sorprendente tra i grandi classici della letteratura e la standup comedy. Omero, Shakespeare, Orazio e altri autori fondamentali della tradizione occidentale vengono attraversati, smontati e reinventati in un monologo ironico e pungente, che mette in dialogo i testi del passato con le contraddizioni e le urgenze del presente.

Tra improvvisazioni, letture, riflessioni e collegamenti inaspettati, Rossi costruisce uno spettacolo vivo e sempre diverso, in cui attraverso la comicità i classici tornano a parlare al pubblico di oggi con una forza nuova e attualissima.

Stand Up Classic è un appuntamento imperdibile per chi ama la letteratura, il teatro e la comicità intelligente, capace di divertire e far riflettere allo stesso tempo.

Biglietto intero 10 € ridotto 8 €

Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo presso la biglietteria del teatro dalle ore 20.00.

Prenotazione biglietti tramite mail a [email protected], tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007