La settimana della birra artigianale si celebra in centro: nel weekend due eventi speciali

GROSSETO – Dal 4 al 9 marzo anche al Wooden Beer Shop si celebra la settimana della birra artigianale con due eventi speciali e tante nuove birre.

‘Un brindisi lungo una settimana’, questo lo slogan della Settimana della birra artigianale che si celebra in tutta Italia dal 4 al 9 marzo. Un appuntamento ormai consolidato a cui non poteva che partecipare anche il Wooden Beer Shop di Grosseto. (https://goo.gl/VVsvfm)

venerdì 8 – ‘l’Aperitivo è donna!’: tutte le donne che verranno all’aperitivo parteciperanno all’estrazione di due premi. In palio buoni regalo da utilizzare in due negozi che, come noi, fanno parte del progetto Pop Up Lab: Jasmine Hassan Fotografa e Quanto basta libreria

sabato 9 – torna l’Aperitivo in vinile’ in collaborazione con Long Live Rudeness: dalle 19 alle 22 selezione musicale (soul, northern soul, r’n’b, funk, ska, skinhead reggae, mod sound) esclusivamente in vinile (45rpm) a cura di David Bardelli e Marietto

Inoltre, grande riassortimento degli scaffali con nuove etichette dal Beglio, dalla Germania, dall’Inghilterra e una nuova meta per il viaggio tra le nazioni europee del mondo brassicolo, l’Estonia!

facebook: Wooden Beer Shop

instagram: @woodenbeershop