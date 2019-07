La Settima onda: la cover band dei Nomadi alla Rocca pisana

SCARLINO – La cover band dei Nomadi di nuovo in tour per l’estate 2019. Il 14 luglio la Settima Onda farà tappa alla Rocca Pisana a Scarlino alle 21:30 con ingresso libero. L’evento è organizzato dalla cooperativa sociale Melograno in collaborazione con il comune di Scarlino.

Da anni Ugo Fidanzi, Daniele Giannella, Diego Salvadori, Massimiliano Tulipano, Walter Passetti, Sauro Gaggioli, Luciano Bellucci, Alessandro Costarelli e Luciano Giacomini si esibiscono in numerose località di Toscana e Umbria coinvolgendo il pubblico al ritmo delle canzoni più note dei Nomadi.

Per la serata il punto ristoro sarà aperto. Per informazioni: 338.5017936 info@coopmelograno.org.