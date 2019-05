“La sessualità fra desiderio e dipendenza”: a Grosseto il convegno promosso da Metis

GROSSETO – Sabato 25 maggio, dalle 9.30 alle 17.30 si terrà a Grosseto nella sala conferenze del Museo di Storia Naturale della Maremma in piazza Pacciardi il convegno “La sessualità fra desiderio e dipendenza”, organizzato da Metis (associazione grossetana di psicoterapia a orientamento psicoanalitico) che da più di 15 anni opera in città con l’intento di diffondere cultura psicologica e analitica fra la popolazione.

Il tema del convegno è l’osservazione e la riflessione su un fenomeno, come quello della dipendenza sessuale nelle sue sfaccettature reali e virtuali, in decisa ascesa sociale e che sembra esprimere chiaramente lo spirito di un tempo e di una società in cui è sempre più complicato tenere vivo il desiderio inteso come espressione vitale, a favore, invece, di una tendenza deumanizzante come è lo sviluppo di una dipendenza.

Al convegno, che sarà introdotto dalla d.ssa Alessandra Tenerini, presidentessa Metis, parteciperanno gli psicoterapeuti Maria Paola Moretti e Maurizio Riccetti e gli psicoterapeuti-sessuologi Linda Cecconi e Fabrizio Quattrini.

Il convegno, diretto non solo a professionisti ma anche a tutta la popolazione, si concluderà nel pomeriggio con una tavola rotonda in cui oltre ai relatori saranno presenti l’avv.ssa Capone, il teologo don Antonio Bartalucci e il filosofo Samuele Benanchi.