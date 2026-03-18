GROSSETO – Un appuntamento con la politica, la memoria e il racconto personale. La Pro Loco di Grosseto organizza la presentazione del libro della senatrice Stefania Craxi, “All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti”, in programma mercoledì 2 aprile alle ore 18 nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere da vicino il volume, in cui l’autrice ripercorre il proprio percorso umano e politico, intrecciando vicende private e scenari della storia recente italiana. Un racconto che unisce dimensione pubblica e sfera personale, offrendo uno sguardo diretto su eventi e protagonisti che hanno segnato il Paese.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Luca Mantiglioni, che guiderà il dialogo con l’autrice, approfondendo i temi del libro e stimolando il confronto con il pubblico.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Grosseto, con il patrocino della Provincia di Grosseto, si inserisce nel calendario di eventi culturali del territorio e rappresenta un momento di riflessione e dibattito aperto alla cittadinanza.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.