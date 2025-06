CASTEL DEL PIANO – “La scuola di musica comunale è una realtà ben consolidata a Castel del Piano. Il quarantennale è un’opportunità per fare il punto del lavoro culturale e sociale realizzato dalla scuola e indicare le prospettive per i prossimi quaranta anni”. Così la scuola dà il via ai festeggiamenti per l’anniversario, con due giorni intensi per la prima fase di eventi.

Sabato 21 giugno al mattino, ore 11, sarà dato il via alle celebrazioni con un congresso nella sala di Palazzo Nerucci in cui sarà fatto il bilancio sui 40 anni di attività e verranno presentate le iniziative. Sempre sabato 21 giugno con inizio alle ore 21.30 in piazza della Madonna ci sarà il concerto dell’orchestra Mascagni e, in contemporanea in piazza Guarnieri Carducci (Piazzone) il concerto di Barelhouse.

Domenica 22 giugno dalle 16:30 alle 18:30 in piazza della Madonna ci sarà il saggio degli allievi della scuola di Musica Italo Fazzi e dalle 18:30 alle 20 il concerto degli insegnanti.

“La lungimiranza che ha ispirato nel 1985 i promotori e primi gestori dell’istituzione consegna alle prossime generazioni di giovani un patrimonio molto importante che è forte di una tradizione che risale ai primi dell’800 e ad una passione diffusa – dicono dalla scuola -. I nostri maestri di musica e direttori, Italo Fazzi, Franco Pellegrini. Stefano Pioli, Massimiliano Santella, sono stati mediatori e attori di un percorso affascinante che ha attraversato tante generazioni di ragazze e ragazzi di Castel del Piano”.

“La musica è una disciplina potente in una comunità– afferma Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano -. La sua forza genera sviluppo perché agisce sui singoli individui e con le competenze trasmette anche il valore dell’impegno singolo e di gruppo. Un arricchimento che educa all’ascolto e al piacere dell’armonia. Il Comune ha creduto e crede nel valore del sostegno alla sua istituzione e oggi celebra questo primo traguardo rilanciando la nostra Scuola di Musica verso il futuro.”

“Quarant’anni rappresentano – commenta Massimiliano Santella, direttore della Scuola di Musica – un traguardo significativo e un punto di partenza emozionante per la scuola comunale di musica “Italo Fazzi”. Sono profondamente grato e orgoglioso di poter guidare questa istituzione, un vero patrimonio per Castel del Piano, che ha formato generazioni di musicisti e ha reso la musica un elemento fondamentale della vita culturale e sociale della nostra comunità. Ripensando alla nostra storia, voglio ringraziare chi ha contribuito, con passione e dedizione, a costruire e mantenere viva la tradizione musicale del nostro paese i miei predecessori: il fondatore Franco Pellegrini e Stefano Pioli, che hanno lasciato impronte indelebili nella nostra scuola e nella memoria di tanti studenti”.

“Credo profondamente nell’importanza di far conoscere la musica ai bambini fin dalla più tenera età. Seminare oggi un piccolo seme musicale significa regalare loro un patrimonio emozionale che crescerà nel tempo, accompagnandoli e arricchendo il loro sviluppo personale. È inoltre fondamentale sottolineare il ruolo della musica nelle scuole primarie, specialmente in una società sempre più multietnica. La musica crea ponti, rafforza i legami e favorisce un senso di comunità e integrazione tra i bambini – prosegue il direttore -. La musica è stata ed è un mezzo straordinario per educare e crescere insieme, coltivando il talento individuale e valorizzando il lavoro collettivo. Guardando al futuro, l’obiettivo è di continuare a rafforzare l’offerta formativa, coinvolgere sempre più i giovani, e mantenere viva quella passione che, quarant’anni fa, ha dato vita alla nostra amata scuola. Invito tutti a celebrare con entusiasmo questi tre giorni di eventi, momenti importanti per ritrovarci, ricordare e condividere le nostre esperienze, continuando a scrivere insieme la storia musicale di Castel del Piano”.

Le iniziative, dopo la pausa estiva, riprenderanno nel mese di settembre.