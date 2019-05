La scuola apre le porte alla natura: incontro al Giglio per studenti e amanti dell’ambiente

ISOLA DEL GIGLIO – Sabato 8 giugno all’Isola del Giglio si terrà l’evento “Scuola e Natura. Incontro di Educazione Naturale”, condotto da Juan Carlos Usellini, fondatore dell’organizzazione di volontariato Vagaboschi di Arona e presidente del Comitato Nazionale per l’Educazione in Natura, e Silvia Facheris, insegnante e counselor all’Isola.

In questo incontro verranno affrontate tematiche relative all’Educazione in Natura e di come la scuola può aprirsi all’Outdoor Education e ad una didattica esperienziale,divertente, piacevole, giocosa, di contatto con l’ambiente circostante. Verranno proposte attività pratiche e di condivisione in gruppo, confronti e momenti ludici.

L’incontro, che ha ottenuto il Patrocinio del Parco nazionale Arcipelago Toscano, è aperto a tutte le persone curiose e interessate all’argomento, agli insegnanti, genitori, nonni e famiglie, a tutti coloro che accompagnano i bambini nel percorso di crescita e apprendimento. Per informazioni e iscrizioni contattate Silvia al 3351400335 oppure per mail: silviafacheris@me.com

Trovate ulteriori dettagli sull’evento fb ‘Scuola e Natura. Incontro di educazione naturale.’