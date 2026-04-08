GROSSETO – La Mediateca Digitale della Maremma presenta “La scuola sullo schermo”, un cineforum tematico dedicato al racconto della scuola attraverso il cinema, a cura di Alessia Piccinetti.

Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire uno spazio stabile di visione collettiva e confronto pubblico attorno a uno dei luoghi più centrali e complessi della società contemporanea: la scuola. Raccontata dal cinema come spazio di crescita, conflitto, emancipazione e disuguaglianza, la scuola diventa qui terreno di riflessione culturale e civile.

La rassegna si articola in una serie di appuntamenti che uniscono introduzione critica, proiezione e dibattito con il pubblico, coinvolgendo studiose, studiosi, docenti, autrici e autori, con uno sguardo che intreccia cinema, pedagogia e trasformazioni sociali. All’interno del percorso trovano spazio opere fondamentali e film contemporanei che attraversano epoche e contesti differenti, restituendo la complessità del mondo scolastico e delle sue dinamiche, tra dimensione individuale e collettiva.

Una prima articolazione del progetto è rappresentata da “La scuola al cinema“, ciclo di quattro incontri domenicali (quattro proiezioni dedicate al tema della scuola) in programma dal 12 aprile al 3 maggio, con inizio alle ore 18, presso la sede della Mediateca. Gli incontri saranno introdotti da Andrea Nuti, Simone Giusti, Anna Coluccino e Alessandra Nesti.

L’ingresso è gratuito per le socie e i soci dell’associazione Kansassìti APS, rafforzando così il legame tra programmazione culturale e comunità.

“Con questa iniziativa, la Mediateca Digitale della Maremma prosegue il proprio percorso di valorizzazione del cinema come strumento di conoscenza, memoria e partecipazione, consolidando la propria sede come Casa del Cinema aperta al territorio e alle sue comunità”.