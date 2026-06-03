GROSSETO – Con una solida carriera alle spalle e una penna capace di unire empatia e grande capacità descrittiva, Dianora Tinti torna in libreria con un romanzo maturo e coinvolgente, pronto a conquistare il grande pubblico, inaugurando anche un nuovo importante percorso editoriale in Mondadori/Piemme. Il nuovo romanzo sarà presentato a Grosseto in anteprima nazionale, sabato 13 giugno, alle 18, nella sede della Proloco.

«”Sopravvivere non basta”, questo è il titolo, rappresenta un significativo traguardo nella carriera della scrittrice grossetana, poiché segna il suo esordio ufficiale nel catalogo della storica casa editrice – spiegano gli organizzatori -. Un passaggio prestigioso che conferma la qualità, la profondità e l’evoluzione della sua scrittura, già molto apprezzata dai lettori e dalla critica nei romanzi precedenti».

«Entrare a far parte della grande famiglia Mondadori/Piemme è per me un onore e un’emozione immensa – dichiara Dianora Tinti -. Questo romanzo rappresenta una tappa fondamentale del mio percorso. È una storia a cui tengo particolarmente e non vedo l’ora di condividerla con i miei lettori di sempre e con chi mi scoprirà per la prima volta».

“Il romanzo prende le mosse nella Berlino del 1945, ispirato a due fatti storici poco conosciuti e alla figura realmente esistita di Walter Lustig, un enigmatico medico ebreo colluso con i nazisti e scomparso in circostanze misteriose.

Tra segreti di famiglia, scelte coraggiose e un viaggio emotivo indimenticabile, l’autrice guida il lettore in un racconto coinvolgente e introspettivo, dove il tema principale è che la mera sopravvivenza non basta. Occorre affrontare la memoria, la verità e il senso di responsabilità verso ciò che è stato, per poter davvero andare avanti”.

Undici date per le presentazioni in Maremma

Per chi volesse incontrarla, Dianora Tinti ha già un lunghissimo elenco di presentazioni in tutta Italia e in alcuni dei più importanti festival della letteratura italiani come quello di Polignano a Mare, in provincia di Bari.

In provincia di Grosseto (dove tutte le presentazioni iniziano alle ore 18) si parte il 10 giugno da Orbetello (alla libreria Bastogi); il 13 alla Proloco di Grosseto; il 25 alla biblioteca di Scansano; il 26 nella sala consiliare del Comune di Porto Santo Stefano; il 27 alla biblioteca di Paganico. A luglio, sabato 4 Dianora Tinti sarà a Magliano in Toscana, il 17 alla biblioteca di Pitigliano, il 24 alla Libreria delle ragazze di Grosseto, il 28 alla libreria Mondadori di Marina di Grosseto, il 29 alla Libreria Mondadori di Castiglione della Pescaia e il 30 alla sede del Soroptimist di Orbetello.

“Sopravvivere non basta” sarà disponibile in tutte le librerie e negli store digitali a partire dal 9 giugno, ma può essere preordinato fin da ora sia in libreria che su Amazon.