La sanità all’epoca del web: come la rivoluzione digitale ha coinvolto la salute

FOLLONICA – Sabato 16 febbraio ore 16 presso la sede dell’associazione Onlus Kore in via Bellini a Follonica, si terrà, all’interno del ciclo “I Sabati di Kore… metti in circolo il tuo dono”, l’incontro dal titolo: “La Sanità all’epoca del web 4.0: umanità nel percorso di cura”, a cura di Barbara Pocobelli, projet manager, esperta in sistemi informatici ed innovazione in sanità.

La rivoluzione tecnologica e digitale degli ultimi anni ha coinvolto anche settori vitali come la salute e la medicina proponendo ogni giorno nuovi strumenti di sostegno alla persona sia in salute che in malattia.

La sanità in Rete (e-Health) è lo strumento tecnologico con cui oggi all’epoca del web 4.0 si possono eseguire ECG, esami del sangue o rilevare la temperatura corporea con il solo ausilio di dispositivi mobili piccoli come il cellulare, standosene comodamente seduti a casa propria. I pazienti possono anche controllare il loro peso, il loro battito, il loro livello di ossigeno e archiviare i risultati nei propri dispositivi mobili, posizionando il web al secondo posto, tra il medico e il farmacista.

Ingresso libero.