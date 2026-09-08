GROSSETO – Nuovo appuntamento per la rassegna di conferenze organizzate dalla Fondazione del Polo Universitario Grossetano e l’Associazione Archeologica Maremmana.

Venerdì 18 settembre alle ore 16.00 nell’aula magna del Polo in via Ginori 43, l’Architetto Pietro Pettini, che è stato dirigente della Provincia e presidente dell’ordine provinciale degli Architetti, terrà la conferenza dal titolo “La provincia grossetana tra storia, paesaggio e architettura”.

L’incontro illustrerà la lunga storia che ha trasformato il territorio maremmano-amiatino nel corso dei secoli, incrociando tra loro gli aspetti archeologici, monumentali, paesaggistici e socio economici.

Il racconto storico-geografico si snoderà lungo un percorso a “tappe” tra i periodi etrusco-romani, quello medievale (senese)–rinascimentale (mediceo) e quello sette-ottocentesco (lorenese e dello Stato unitario) per approdare, infine, all’attualità.

Un racconto che intende mettere in evidenza, attraverso la proiezione di molte immagini, carte e documenti, i profondi cambiamenti che l’uomo ha prodotto nel territorio, sul quale ha lasciato profonde e spettacolari tracce con insediamenti oggi scomparsi (Vetulonia, Roselle, Cosa …), necropoli, infrastrutture (vie cave, consolari …), abbazie benedettine-pievi-cattedrali-santuari, castelli-torri-grance-fortezze, centri storici, opere di bonifica-minerarie-ferriere e attraverso l’appoderamento mezzadrile e della riforma agraria.

Un viaggio nel tempo per ricordare le grandi battaglie, le signorie feudali, la transumanza, la pirateria costiera, il brigantaggio, i badilanti e il Grand Tour.

Una provincia, quella di Grosseto, ricca di ambienti naturali, di paesaggi costruiti dall’uomo e di attività agricole e turistiche che oggi la pongono ai vertici di un ritrovato interesse internazionale.

Ingresso libero.