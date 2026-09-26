GROSSETO – Per il terzo anno consecutivo, la provincia di Grosseto si conferma l’unico territorio in Italia a registrare l’adesione compatta di tutti i suoi sindaci alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione oncologica. Il prossimo 1° ottobre, i monumenti di tutti i 28 Comuni della provincia si illumineranno contemporaneamente di rosa, per testimoniare la vicinanza della comunità ai pazienti oncologici e per accendere un riflettore fondamentale sull’importanza della prevenzione.

L’iniziativa sarà preceduta, nella serata di mercoledì 30 settembre, dalla registrazione di un video promozionale d’impatto in Piazza Dante. Il filmato, che sarà successivamente distribuito sui circuiti nazionali, vedrà il coinvolgimento attivo della cittadinanza e del tessuto associazionistico locale.

Il programma della serata e l’omaggio a Battiato

Il ritrovo in Piazza Dante è fissato per le ore 19, con l’inizio delle riprese previsto al calare del sole per valorizzare l’illuminazione scenografica e la fotografia dell’evento. Anche il Palazzo della Provincia, per l’occasione, sarà interamente tinto di rosa a partire dal 30 settembre.

Rispetto alle passate edizioni, che hanno visto la realizzazione di raccolte fotografiche e di un flash mob con oltre 400 persone, l’edizione di quest’anno proporrà un momento artistico di grande spessore. La Corale Puccini si esibirà infatti in piazza eseguendo La Cura, il celebre capolavoro di Franco Battiato. Il brano, scelto per il suo altissimo valore legato al concetto di amore universale e accudimento, è stato appositamente adattato per la corale dal Maestro Giovanni Mirabile, musicista siciliano che ha collaborato direttamente con Franco Battiato e che ha curato personalmente la preparazione vocale del coro. L’esibizione vedrà la partecipazione, in veste di solista, della cantante Iole.

Una rete di solidarietà e collaborazione

Il progetto nasce da una forte sinergia territoriale e dal coinvolgimento di ben 25 associazioni locali, coordinate con il prezioso supporto del Cesvot.

La realizzazione tecnica del video e della componente audio è stata affidata alla TiGi Congress, agenzia che ha sposato la causa offrendo la propria opera a titolo completamente gratuito.

«Questo video e l’accensione simultanea dei monumenti rappresentano un traguardo fortemente voluto da tutto il territorio — spiega Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa ODV —. Ogni volta che rinnoviamo questo appuntamento, il nostro obiettivo è lanciare un messaggio chiaro e universale: l’importanza di prendersi cura di sé e di fare prevenzione».

A partecipare sono: Abio, Anpas Humanitas Grosseto, Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Grosseto, Avis provinciale, Avo, Casse Mutue Riunite, Comitato Festeggiamenti Buriano, Comitato per la Vita, Confartigianato, Confcommercio, Croce Rossa Grosseto, Croce Rossa Castiglione della Pescaia, le Fatine, Fibromialgia Noi Come Tutti, Filarmonica Città di Grosseto, La Farfalla, Lions Club Grosseto Host, Confraternita Misericordia di Grosseto, Misericordie Confraternita S. Maria delle Grazie, Olympia de Gouges, Progetto Ins.i.eme, Skeep, Soroptimist, Vab Grosseto, Vab Castiglione della Pescaia, Corale Puccini, L’accademia dei Piccoli.