“La promessa dell’alba”: sul grande schermo la vera storia di una vita straordinaria

GROSSETO – Un film biografico per il cinema Stella. Da giovedì 23 fino a domenica 26 maggio, la sala di via Mameli a Grosseto ha in programma il film “La promessa dell’alba” di Eric Barbier, tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di culto scritto da Romain Gary.

Dalla difficile infanzia in Polonia passando per l’adolescenza a Nizza, per poi arrivare alla carriera da aviatore in Africa durante la seconda guerra mondiale, Romain ha vissuto una vita straordinaria. Ma questo impulso a vivere mille vite, a diventare un grande uomo e un celebre scrittore è merito di Nina, sua madre. Sarà proprio il folle amore di questa madre possessiva ed eccentrica che lo porterà a diventare uno dei più grandi romanzieri del ventesimo secolo, e a condurre una vita piena di rocamboleschi colpi di scena, passioni e misteri. Ma quell’amore materno senza freni sarà anche un fardello per tutta la sua vita.

Orario proiezioni: 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori Cinecard Cinema Stella