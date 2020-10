“La prima donna” al Cinema Stella

GROSSETO – Al Cinema Stella solo mercoledì 7 ottobre, il docufilm “La prima donna” di Tony Saccucci, presentato nel 2019 alla Festa del Cinema di Roma.

La prima donna del titolo è Emma Carelli, interpretata da Licia Maglietta, soprano e prima donna appunto manager italiana. Amata dal pubblico per le sue grandi doti canore, ma rifiutata dalla società del tempo, troppo retrograda per accettarla in un ruolo professionale così “maschile”.

Emma era una diva dei primi del Novecento, conosciuta per il suo talento non solo in Italia, ma in tutta Europa e perfino in Sud America. Molti gli intellettuali che l’apprezzavano -come Gabriele D’Annunzio- sia sul palco che fuori per essere riuscita a coniugare in un’unica figura la star e l’impresario. Eppure la Carelli intimorisce molti uomini, sia colleghi, invidiosi del suo ruolo, che politici.

Lo stesso Capo del Governo dell’epoca, Benito Mussolini, sentitosi minacciato dal potere acquisito da una donna, apre un dossier su di lei e ordina alla polizia segreta di seguirla. Ma non finisce qui il controllo esercitato dal regime sulla vita della diva manager: aumentano le pressioni su Teatro Costanzi, gestito da Emma, e dopo 15 anni le viene sottratta la direzione. Privata della sua passione, abbandonata dall’uomo che amava, Emma finisce per morire tragicamente come una delle eroine che l’hanno resa famosa nel suo teatro.

Orario: 17 e 21.15