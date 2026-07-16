GROSSETO – “La prevenzione suona bene” è l’evento di beneficenza in programma sabato 25 luglio alle 19 a Villa Bellaria, organizzato nell’ambito del XXXVI Music & Wine Festival. L’iniziativa ha già registrato il tutto esaurito, confermando la grande sensibilità del territorio nel sostenere la prevenzione oncologica.

L’intero ricavato della serata sarà destinato alla Lilt Grosseto, contribuendo a sostenere gli screening e le attività di informazione che l’associazione svolge ogni giorno a favore della comunità.

Protagonista della parte gastronomica sarà Giulio Marconi di Antichi Gusti di Maremma, che guiderà gli ospiti in un percorso tra i sapori autentici del territorio, valorizzando prodotti e tradizioni locali. Ad accompagnare la cena sarà il Maestro Giovanni Lanzini, tra i più apprezzati clarinettisti italiani, con il suo coinvolgente spettacolo di clarinetto e virtual orchestra, capace di fondere eleganza, emozione e innovazione musicale.

La suggestiva cornice di Villa Bellaria, messa generosamente a disposizione per l’occasione dalla famiglia Morris, renderà ancora più speciale una serata nata dall’incontro tra cultura, enogastronomia e impegno sociale. «Il sold out registrato con largo anticipo – sottolinea la consigliera Lilt Grosseto Barbara Ciacci – è un segnale importante. Significa che sempre più persone comprendono il valore della prevenzione e scelgono di sostenerla concretamente».

La Lilt Grosseto Aps-Ets ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: gli organizzatori del Music & Wine Festival, Villa Bellaria, Giulio Marconi, il Maestro Giovanni Lanzini, i partner e naturalmente tutti i partecipanti che, con la loro presenza, contribuiranno a portare avanti la missione dell’associazione. «La prevenzione non è solo un controllo medico: è una scelta di responsabilità verso la propria vita – sostiene il direttore Lilt Barbara Bricca -. Quando un’intera comunità si ritrova per sostenerla, come accadrà il 25 luglio, il messaggio diventa ancora più forte».

Questa serata dimostra che la solidarietà può avere il suono della musica, il sapore della nostra terra e il volto delle tante persone che credono in un futuro in cui la prevenzione sia indispensabile. A tutti loro un sincero grazie. Si ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564 453261.