La politica ieri e oggi e il ricordo di Rodolfo Pacciardi: incontro in libreria

GROSSETO – Un’occasione pubblica di conversare in modo “informale” sulla politica di ieri e di oggi, con il ricordo di un protagonista del ‘900 quale Randolfo Pacciardi e lo sguardo al futuro della nostra terra: tutto questo è in agenda per venerdì 29 novembre alle 17 alla Libreria Quanto Basta (ex piazza della Palma ora piazza Pacciardi).

L’evento, condotto dal giornalista e antropologo Paolo Pisani e dalla giornalista e scrittrice Maria Del Vecchio, vedrà al centro del dibattito un confronto tra quello che era il modus operandi di un’epoca in cui fare politica significava lavorare solo ed esclusivamente per la cosa pubblica e una reiterata contemporaneità in cui troppo spesso chi governa antepone la carriera all’interesse sociale. Leitmotiv della “chiacchierata” sarà il ricordo di un grande maremmano di ieri, quale Randolfo Pacciardi, antifascista della prima ora e vicepresidente del consiglio nel 1947. Nell’uomo e nel combattente Pacciardi traspare in modo vibrante la passione per la causa repubblicana, l’alto senso di uno Stato ferito dal dopoguerra, la militanza convinta e al tempo stesso l’umanità profonda di chi ha lottato per un senso più autentico di giustizia sociale, di democrazia e di libertà di pensiero.

A dialogare su tali tematiche sono stati invitati tutti i parlamentari di ieri e di oggi eletti in Maremma, ma naturalmente l’ingresso è libero ed aperto alla cittadinanza. Nel corso dell’evento verranno presentate alcune letture di stampo civile eseguite in modalità interpretativa da Graziano Alberti.

Per informazioni: asscultpolis2001@libero.it, Fb: estate rosellana eventi, tel: 347 2299737.