SALAIOLA – Domenica 13 luglio in occasione della seconda giornata del festival annuale “Festa della Poesia a Salaiola”, patrocinato dal Comune di Arcidosso, si terrà il laboratorio di scrittura poetica “Abitare poeticamente il mondo, la poesia come sguardo” a cura del poeta Massimiliano Bardotti, presidente dell’associazione culturale Sguardo e Sogno, fondata da Paola Lucarini.

“Attraverso un percorso di letture e di esercizi di scrittura scopriremo che la poesia parla attraverso di noi e ci indica una via per stare al mondo: la via della bellezza”, scrive Massimiliano Bardotti. Questo il programma (per punti) della giornata, che inizierà alle ore 10.00 e si concluderà alle ore 16.00

La Parola Buona

Laboratorio pratico di scrittura poetica. Aperto anche a chi si cimenta per la prima volta alla scrittura

Pranzo conviviale

Conclusioni e saluti.

La prenotazione è obbligatoria entro sabato 5 luglio ed è previsto un numero di posti limitato

Info e iscrizioni solo tramite messaggio: +39 335 811 6977

Il laboratorio sarà preceduto il giorno sabato 12 luglio, alle ore 18.30, dalla presentazione del libro di Massimiliano Bardotti “A noi basta la gioia di cantare” (peQuod Ed.). Il poeta Massimiliano Bardotti, attraverso letture e racconti, presenta la sua nuova opera di prosa e poesia. Il libro ha la prefazione di Guidalberto Bormolini e una nota di lettura di Daniele Mencarelli.